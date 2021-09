El festival Guerrilla nace en Pontevedra con el objetivo de remover conciencias

La primera edición de Guerrilla, un festival que nace en Pontevedra con el objetivo de remover conciencias, contará con las actuaciones de Leo Bassi, The Last Internationale y Marwán. La concejala de Cultura, Carme Fouces, presentó ayer la cita, que se celebrará -del 7 al 9 de octubre y que “busca que el público no salga indiferente de estos espectáculos” , acercando a la ciudad lo mejor de las acciones culturales del momento que tengan que ver con aspectos reivindicativos y combativos.