"En Pontevedra non existe ningún problema de orde pública como para adoptar medidas distintas ás que se viñan tomando até o momento. É certo que se está rexistrando un desaxuste derivado da apertura do lecer nocturno, con múltiples cambios de criterio, e polas ganas de recuperar a normalidade, que xeran algúns problemas de convivencia. Pero as denuncias que se veñen rexistrando son as mesmas que até o de agora: denuncias por ruído, por estar consumindo na rúa e denuncias a locais".

Estas fueron las palabras de la portavoz municipal Anabel Gulías para dar respuesta a las críticas vertidas por el PP local, que tenía previsto solicitar al Concello la convocatoria de la Xunta Local de Seguridade que, según afirmó la concejala nacionalista "non está está previsto convocar". Anabel Gulías destacó que la Policía Local "está levando a cabo un seguimento de todo o que está acontecendo, respondendo ás chamadas da veciñanza e actuando naqueles casos nos que ten que facelo".

En este sentido, la portavoz municipal recordó que "houbo desaloxos dalgunhas prazas, tamén se están poñendo sancións e multas tanto ás persoas que están consumindo alcol en vía pública como a aqueles locais que non respectan a normativa COVID". Haciendo referencia a las críticas del PP municipal, Gulías apuntó que "non é bo chegar a ese punto de dramatismo, porque en Pontevedra, aínda que hai pequenos desaxustes, non hai problemas de orde pública e por isto non se vai convocar a Xunta Local de Seguridade".

Críticas de la oposición

La semana pasada, la concejala del PP Silvia Junco anunció que solicitaría al Concello de Pontevedra convocar dicha comisión para abordar la "inseguridad generada por los últimos botellones y el consiguiente aumento de peleas, entre otros". La edil citó así las quejas de vecinos de calles como Laranxo y Padre Luis por la suciedad que queda en esas zonas tras las aglomeraciones de jóvenes y las molestias nocturnas.

El PP aseguró que se está registrando en la ciudad "un aumento de botellones, con particular atención a la zona vieja, un incremento de peleas tras el cierre de los locales de ocio nocturno, asaltos en locales de hostelería y hurtos en viviendas".

Al margen de solicitar esta reunión y a modo de "medidas preventivas", Junco insistió en la necesidad de "reforzar el control del ocio nocturno, con un incremento de la iluminación pública y mayor presencia policial en la calle. Nos preocupan las imágenes que estamos viendo los fines de semana en Pontevedra, las aglomeraciones, los botellones y las peleas continuas. Los vecinos, como los de las calles Laranxo y Padre Luis, están denunciando estos hechos. Proponemos que desde ya se tomen estas medidas”.