Pontevedra se convertirá durante la jornada de hoy en la sede de reunión de hospitaleros lusos y gallegos del Camiño Portugués que, desde el año 2001, llevan reuniéndose de forma ininterrumpida. Ni siquiera la pandemia del COVID ha logrado frenar la celebración de encuentro que cada año atrae a la ciudad a prácticamente un centenar de responsables de albergues públicos y privados de Galicia y Portugal.

Será a partir de las 10.30 horas, en el Hotel Galicia Palace, donde unos 70 voluntarios se reunirán para participar en una jornada en la que se llevarán a cabo conferencias y comunicaciones en torno al Camino.

Tras la inauguración, que correrá a cargo de Marisu González y del presidente de la entidad, Celestino Lores, tendrá lugar una breve intervención del presidente de la asociación Espaço Jacobeus, Nuno Pontes. Asimismo, en el acto inaugural también estarán presentes el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

A continuación, a las 11.30 horas se celebrará la conferencia “Iconografía e Hospitalidade no Camiño de Santiago”, a cargo de Ángel González Fernández, presidente de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. El evento se prolongará en horario de tarde con las intervenciones de Flora García y Carlos Gil.

La XX edición del Encontro Internacional de Hospitaleiros también dejará margen para una jornada de convivencia, así a lo largo de mañana, los 70 voluntarios se desplazarán hasta Vilanova de Arousa para visitar la Illa de Sálvora y comer a bordo de un catamarán.

Insignias de oro

Por otra parte, en la jornada de ayer el Liceo Casino de Pontevedra fue el escenario escogido por As Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago para hacer entrega de la insignia de oro a los presidentes de las Cámaras mancipáis de Ponte de Lima y Viana do Castelo, Vítor Alves y a José Maria Cunha Costa, respectivamente.

Desde la entidad destacaron que los motivos de otorgar el reconocimiento a sendos presidentes de las Cámaras radica en que “sempre apoiaron as nosas iniciativas, sendo moitas ocasións nas que ambos os dous participaron nas nosas peregrinacións e actividades, especialmente na Exposición Caminhos que levamos realizando dende o ano 2010”.

Por último, desde As Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago indicaron que, este año, coincidiendo con la celebración del Año Santo, “queremos contribuír con esta homenaxe ao esforzo que entre todos estamos facendo para o ben do Camiño e dos seus peregrinos”.