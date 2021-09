Tras nueves meses de formación, los veinte alumnos del Obradoiro de Hostelería do Salnés dejaron ayer por unos minutos, las bandejas y los fogones para recibir el diploma que les acredita como camareros de bar o restaurante y cocineros. La actividad regresará a la segunda planta de la sede del Real Club Náutico el próximo día 15 de octubre, cuando comenzará la decimoquinta edición con otras tantas plazas tan demandadas por el sector turístico y hostelero.

El alcalde, Telmo Martín, junto al delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López; la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez y el gerente de la entidad, Ramón Guinarte, repartieron los diplomas entre el alumnado que este lunes puso fin a la formación. “Estamos aquí para poñer o broche a unha formación que está sendo referencia noutros lugares pola profesionalización e pola altísima inserción laboral. Hai 5 demandas por cada alumno. Isto é un éxito que se debe, por un lado, á Mancomunidade do Salnés e, polo outro, o importante esforzo que realiza á Xunta de Galicia”, señaló Telmo Martín. El alcalde de Sanxenxo animó a seguir apostando por avanzar en la modernización y profesionalización del sector para dar respuesta a la alta demanda. “É unha profesión moi necesaria e cada vez máis recoñecida”, aseguró.

El gerente de la Mancomunidade do Salnés, Ramón Guinarte, calificó de “fito” lograr 15 ediciones consecutivas del obradoiro “porque hai que competir con outros moitos proxectos”. En la misma línea, señaló que la “formación de calidade” tiene grandes ventajas tanto para O Salnés “como principal destino turístico de Galicia” como para el alumnado porque “poden aspirar a obter mellores postos de traballo e mellor remunerados”.

El delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López, destacó la apuesta que el gobierno gallego está realizando por la formación para lograr un mayor índice de empleo. “Ademais dos obradoiros, a Xunta vén de aprobar esta semana as accións formativas para desempregados que na comarca do Salnés chegan ás 50 e vanse a desenvolver en 12 entidades. Estamos falando, entre obradoiros e estas accións, de 800 persoas beneficiarias”, dijo. López felicitó a la Mancomunidade por el proyecto del obradoiro con el que colabora la Xunta de Galicia con una partida de 350.000 euros.

La presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, tras felicitar al alumnado y equipo docente, incidió en la idoneidad de las instalaciones. “Estivéstedes formándovos no epicentro do turismo de Galicia e iso é un privilexio. A nosa comarca véndese soa, pero o que buscamos é acadar a excelencia a través destes obradoiros”, explicó.

El Concello de Sanxenxo aspira a ampliar el abanico de formación con la creación de un módulo de hostelería en el antiguo colegio de O Cruceiro y plasmar en la práctica esta apuesta por la gastronomía con la puesta en marcha de un Centro de la Cultura Gastronómica de las Rías Baixas con la segunda fase del Pazo de Quintáns. “Sanxenxo é visitable os 365 días e na gastronomía e enoloxía, ademais do noso patrimonio natural e histórico, temos dous grandes aliados”, asegura Martín.