La fiesta de San Miguel volverá este año para disfrutar de un evento de interés turístico de Galicia, en el que la Danza das Espadas tiene un espacio protagonista. Aunque la festividad es el día 29 de septiembre, su conmemoración se pospondrá al domingo 3 de octubre para que los vecinos de Marín puedan disfrutar de la actuación y acudir a la misa solemne.

La novedad que se presenta este año, derivada de la situación sanitaria, será la ubicación del acto institucional, que se celebrará, como el resto de citas del día, en el Parque Eguren, ya que el Salón de Plenos tiene su aforo limitado a apenas 25 personas. De esta manera, a las 11.45 horas será la recepción de autoridades para a las 12.00 horas comenzar el acto institucional de entrega de las distinciones a las personas homenajeadas y las medallas y espadas a los danzantes. En este acto, además, se nombrará cofrade de honor al nuevo director de la Escuela Naval Militar, Pedro Cardona.

A partir de las 13.00 horas será la misa solemne en el Templo Novo, para después iniciar la Danza de Espadas, que bailarán Meigas e Trasgos y los grupos del Ateneo, desde los pequeños hasta los mayores, que se hará también en el Parque Eguren. Finalmente, la ofrenda floral se realizará al terminar la danza, en la Praza do Reloxo. Después se recogerá la imagen del santo en el Templo Vello. Se mantiene también la tradicional quema de madamitas.

Por la tarde, el Coro de Cámara Rías Baixas ofrecerá un concierto a las 19.00 horas, también en el Parque Eguren. La obra que se cantará está compuesta por un compositor también de esta zona, que acompañará al piano, y que supone una adaptación de las cantigas del Pergamino Vindel.

La concelleira de Cultura, Beatriz Rodríguez, acompañó a los representantes del Padroado de Mareantes de San Miguel Lois González Dopazo, Isabel Epifanio y Julio Pardellas en la presentación que tuvo lugar ayer.

El Concello de Marín confirmó ayer que no organizará ni coordinará como en años anteriores el San Migheleiro, una fiesta pensada principalmente para vivir en los bares y en las calles del municipio y que todo apunta a que este año también volverá a la villa marinense.

“Desde el Concello no se celebrará el San Migheleiro. Siempre apoyamos la fiesta, pero este año, debido a la pandemia, no vamos a coordinar ni a organizar nada, es una cosa de los bares”, recalcó la concelleira Beatriz Rodríguez, que recordó que la pandemia de COVID todavía no está superada. “Lo que sí pedimos es la máxima prudencia, porque ahora están bajando mucho los casos y la situación está mejorando. Hay que celebrarlo, pero con cuidado”.

En este sentido, la concelleira de Cultura marinense señaló que los cambios en la celebración de San Miguel están encaminados a que exista una mayor seguridad. “En vez de bailar por las plazas, como se venía haciendo los últimos años, excepto el año pasado, que no se pudo celebrar la fiesta, se va a hacer todo en el Parque Eguren con todas las medidas de seguridad.