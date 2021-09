Alzhéimer, el valor de llegar a tiempo

“Personas que antes se valían por sí mismas, que eran capaces de comer y andar sin problemas, ahora han dejado de hacerlo. No son capaces de llevarse la comida a la boca o perdieron la movilidad, así que hubo que empezar de cero con muchas de ellas, pero hay otros pacientes que ya no va a recuperar su autonomía. La pandemia fue una auténtica tragedia para pacientes y familiares”.

Son palabras del presidente de la Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de la provincia de Pontevedra (Afapo), José Manuel Fontenla, quien ayer, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer hizo un balance de cómo ha vivido la entidad la crisis sanitaria del COVID y cuál es la situación actual para pacientes y familiares en la ciudad.

Fontenla explicó que “la pandemia afectó a estos pacientes de una manera muy significativa, ya que fue dramático para ellos. Hay que tener en cuenta de que les hemos quitado lo único que estaban haciendo para mantener su nivel medio de actividad, que eran las relaciones sociales y los talleres cognitivos y de psicomotricidad. Para muchas personas este hecho supuso que su enfermedad avanzara unos siete, ocho o nueve años de golpe en tan solo unos meses”.

El presidente de Afapo destacó en este sentido que, desgraciadamente, para muchos de estos pacientes ese tiempo ya es “irrecuperable, puesto que al privarlos de la actividad que los mantenía en equilibrio y que ayudaba a frenar el avance de la enfermedad, esta ha ganado terreno”.

La detección precoz

En la actualidad, la Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de la provincia de Pontevedra da cobertura en la ciudad a 35 usuarios en el centro de día público y a otros 30 en el centro terapéutico de carácter privado. Asimismo, Afapo cuenta con otras instalaciones similares en los concellos de Marín y Silleda, donde se presta asistencia a otros 30 pacientes diagnosticados en sendos centros.

Con el objetivo de frenar la aparición de los diferentes tipos de demencia, esta entidad también ofrece talleres de envejecimiento activo para personas “sanas”, en los que participan un total de 20 usuarios, de manera que solo en Pontevedra Afapo da servicio a casi 90 personas.

José Manuel Fontenla insistió en la importancia fundamental que tiene llegar a tiempo, no solo a la hora de efectuar el diagnóstico, sino también a la hora de iniciar tratamientos no farmacológicos. En este sentido, el presidente de Afapo señaló que “lo que está pasando es que cuando se da un diagnóstico, el médico manda para casa al paciente con un tratamiento, y esto es un grave error, porque si no se complementa con terapias cognitivas y de psicomotricidad, la enfermedad va a continuar avanzando a un ritmo acelerado. Con asesoramiento y terapias es cuando el paciente y los familiares pueden tener mejor calidad de vida”.

Debería ser prioritario poner en marcha e implementar el Plan Autonómico de Alzhéimer

De hecho, Fontenla mostró gran preocupación porque muchas personas diagnosticadas con Alzhéimer no inician este tipo de terapias hasta pasados varios años del diagnóstico: “Nos tenemos encontrado con que muchos pacientes que están diagnosticados desde hace 3 años y que todo este tiempo estuvieron en casa. Y lo que perdieron en esos años ya es irrecuperable, porque cuanto antes se pida ayuda, mayor calidad de vida tendrán estas personas, porque serán autónomos más tiempo”, comentó.

Otro de los aspectos que destacó el responsable de la entidad pontevedresa es que esta enfermedad neurodegenerativa tiene una prevalencia del 10% en las personas mayores de 65 años, pero a partir de los 80 años esta se dispara hasta el 40%.

Ante estas cifras, José Manuel Fontenla considera que “debería ser prioritario poner en marcha e implementar el Plan Autonómico de Alzhéimer, sobre todo teniendo en cuenta que en Galicia tenemos un nivel de envejecimiento muy alto que se sitúa en el 30%”.

Por último, el presidente de Afapo insistió en que las personas que tengan sospecha o síntomas de algún tipo de deterioro, “pidan ayuda cuanto antes, porque el diagnóstico precoz es fundamental”.

Mayor demanda de atención psicológica para los cuidadores

A raíz de la pandemia del COVID, otra de las realidades que pudieron constatar desde la Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de la provincia de Pontevedra (Afapo) es que el cuidado de estos pacientes por parte de las familias se volvió todavía más sacrificado si cabe. En este sentido, el presidente de la entidad, José Manuel Fontenla, indicó que “las familias se encontraron con una situación dramática al ver que nosotros no podíamos darles los servicios que habitualmente utilizaban y con el hecho de tener que cuidarlos y vigilarlos a diario una mayor cantidad de tiempo”.

Fontenla apuntó que la llegada del COVID no solo afectó a los propios pacientes, sino que en los últimos meses, desde Afapo se ha comprobado que también ha repercutido de una forma muy negativa entre los cuidadores, ya que según afirma su responsable, “lo que más nos solicitaban era atención psicológica para los cuidadores y eso es terrible, porque realmente llegaban con un deterioro emocional muy agudo”.

Para concienciar a la sociedad pontevedresa sobre esta realidad, que padecen enfermos y familiares, Afapo instaló tres mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad. Así, desde las 10.00 a las 14.00 horas, miembros de la entidad estuvieron presentes en Fray Juan de Navarrete, en Benito Corbal y en la Praza de España. Además de recibir la visita institucional de representantes de la Diputación y del Concello de Pontevedra, Afapo contó con la colaboración del alumnado del colegio Sagrado Corazón.