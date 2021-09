Cuntis abre el plazo para solicitar ayudas del programa de fomento de la natalidad, que finalizará el próximo 10 de diciembre. La partida para estas ayudas cuenta con una cifra de 5.000 euros, que en el caso de que las solicitudes superen las previsiones y se exceda el crédito, este será prorrateado entre las solicitudes admitidas.

Podrán beneficiarse aquellas madres y padres, por lo menos uno de ellos, que se encuentren empadronados en el Concello de Cuntis con una antelación de nueve meses a la solicitud de la subvención y con hijos que naciesen entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021.

La cantidad máxima de las ayudas será de 300 euros por cada hijo. En el caso de nacimientos o de adopciones de menores con alguna discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33% o con reconocimiento de la situación de dependencia, la cuantía de la ayuda podrá llegar a 500 euros. A esa misma cifra de 500 euros podrán aspirar familias numerosas o las monoparentales. Las ayudas son compatibles con cualquier otra subvención oficial.

La renta de la unidad familiar, sumada a la base imponible general y a la del ahorro de la declaración del IRPF de 2019, no podrá superar los 45.000 euros. En el caso de que la cuantía sea superior, la renta per cápita no deberá superar los 13.500 euros. Como renta per cápita se entiende la suma de las bases imponibles general y del ahorro dividida por el número de integrantes de la unidad familiar.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, afirma que con esta medida se quiere apoyar a las familias que deseen tener descendencia en Cuntis y que, de esta forma, puedan hacer frente a las actuales dificultades sociales, laborales y económicas, sobre todo en los primeros meses de vida del bebé.