El alcalde de Vilaboa, César Poza, denunció ayer que el municipio volvió a ser el pasado fin de semana objeto de un “atentado ecolóxico coa aparición de enseres, electrodomésticos e colchóns” en varios puntos del término municipal.

Ante los vertidos, el Concello de Vilaboa procederá a iniciar una labor de investigación para localizar a las empresas o particulares responsables de dichos vertidos. Para ello, desde el gobierno local solicitaron la colaboración vecinal para identificar a los autores de dichos “atentados ambientais” que a ojos del Concello “non só danan a imaxe do municipio, senón que gravan as arcas municipais cuns costes de xestión dos residuos que non lle corresponde asumir aos vecinos de Vilaboa”, afirmó César Poza.

El pasado mes de marzo, el regidor ya había anunciado una campaña municipal contra el “turismo de residuos” y, en esta ocasión, advirtió que se aplicará con contundencia la normativa vigente contra aquellas personas que perpetren este tipo de “atentados”.

El alcalde de Vilaboa recordó que el Concello tiene a disposición de los vecinos y vecinas del municipio dos teléfonos gratuitos para coordinar la recogida de los voluminosos. Así, quien quiera deshacerse de este tipo de elementos o de cualquier tipo de mueble puede llamar al 900 720 190 o ponerse en contacto con el 676 676 472 para informar al técnico de Urbaser, empresa concesionaria, del lugar en el que lo va a depositar.

La recogida se efectúa siempre todos los miércoles, pero es necesaria la comunicación previa.