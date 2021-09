El arte de la bella eclipsa Pontevedra

La Plaza de la Peregrina se transformó ayer en un inmenso salón de belleza. “Rizando o Rizo” volvió a inundar Pontevedra de talento local, en este caso, presumiendo del torrente de maestría que rebosa de los negocios de peluquería y centros de estética.

A partir de las 17 horas, y hasta las 20, la magia comenzó a brotar de los peines y brochas, para sorprender a vecinos y curiosos con las últimas tendencias del arte de la belleza. Una decena de peluquerías y centros de estética, además de siete tiendas de moda y flores, se subieron al escenario para dar visibilidad a su trabajo, en un año en que la crisis económica mermó de forma considerable sus ingresos.

La concelleira de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, fue la encargada de inaugurar el evento, en el que no faltaron los desfiles exclusivos, la moda, las entrevistas y hasta una actuación acrobática. La iniciativa, puesta en marcha por la plataforma #PonteLovers y organizada en colaboración con la Asociación Provincial de Peluquer@s y la empresa Pontevedra Digital, se presentó como un Business Meeting; un planteamiento novedoso, basado en el encuentro empresarial, en el que salones de expertos protagonizan una muestra de sus servicios de peinado y maquillaje.

La actriz y periodista Fátima Mella fue la encargada de conducir el programa, con la participación de la presidenta del colectivo de peluqueras, Beatriz Pintos. Los profesionales de New Style Estilistas iniciaron las muestras, con recogidos y peinados como principales protagonistas, para continuar con una charla a cargo de Betty Peluquerías sobre el trabajo en familia y el relevo generacional. Acto seguido, Aramar Tocados lució sus creaciones, para dar paso a la acróbata Rebeca Santos, directora de la escuela Gothic Circus School de Pontevedra.

El programa se completó con un coloquio de Mónica Pintos sobre Bio Make Up Maker, al que siguió una charla de Óscar Mendoza, fundador del Hospital Capilar de Pontevedra. JCBarbershop mostró sus creaciones con ropa de Your Way Store, así como Ana Barros con prendas de Almagemela y Dona Bella con moda de Nalatcha.