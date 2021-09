“Vivir conleva angustia; hai que aumentar a tolerancia ao sufrimento para afrontar”

É domingo pola tarde e o reloxo avanza de forma implacable. Rematan as vacacións. Dúas, tres semanas, poida que mesmo máis, nas que os horarios non existían, e os días transcorrían entre a calma do mar e o cosquilleo das gargalladas. Foi un tempo de asueto. De gozar da familia, de percorrer novos lugares, para comer cousas ricas e embriagarse de cultura, de arte, e da música dos festivais. Pero volve ser domingo e a sombra do luns pesa demasiado. A volta ao traballo nubla os pensamentos e a tensión, a necesidade de erguerse cedo e a incomodidade dos atascos acapárano todo. A angustia oprime o peito e vólvese cada vez máis insoportable a medida que se achega a noite. É case imposible durmir.

Estes son algúns dos síntomas da chamada “síndrome post vacacional”, que afecta a un gran número de persoas. Setembro é por excelencia o mes do regreso ao traballo e ás clases, polo que é normal sentir tristeza ante o fin do verán. Inma Casabiell, psicóloga especialista en psicoloxía clínica e logopeda con consulta en la Rúa García Camba, explica cómo afecta as persoas a reincorporación ao posto de traballo e recomenda seguir unha serie de pautas para que a adaptación sexa moito máis sinxela.

–Que é a “síndrome post vacacional”?

–Síndrome post vacacional é unha etiqueta utilizada popularmente para falar dun proceso natural de adaptación á volta ao traballo. Non é unha categoría diagnóstica, non é unha enfermidade. Simplemente son as molestias propias dun cambio de rutina. En xeral, tras as vacacións sufrimos unha reacción de estrés, a incorporación de novo ao traballo, esta situación é un estresor non moi intenso para a gran maioría das persoas.

–Como identificar que se padece? Cales son os síntomas máis comúns?

–Os síntomas soen ser fatiga, falta de concentración, insomnio, dores musculares, somnolencia e a nivel psíquico nerviosismo, ansiedade, inquietude, irritabilidade, desinterese, tristeza. Estes síntomas soen durar poucos días, dous ou tres, xa que pasamos dun estado de relaxación sen horarios ás esixencias do traballo, rutinas, présas, obxectivos...

–Poden darse casos nos que os síntomas requiran a atención dun especialista?

–Non é habitual que unha persoa acuda a unha consulta con esta demanda, e no caso de que fale de dificultades deste tipo hai que afondar, dedicarlle tempo á persoa para analizar que pode estar influíndo. A tolerancia ao sufrimento diminuíu de forma que se require atención sanitaria para situacións que se poden resolver sen recorrer a profesionais, os malestares forman parte da vida das persoas, vivir conleva momentos de angustia que non hai que medicalizar nin intervir. Tendemos a poñer etiquetas a todo para liberarnos de responsabilidade.

–Cre que está situación puido verse agravada coa pandemia?

–Depende dos casos e da variabilidade individual. Naqueles momentos en que non se podía viaxar ou ter actividades gratificantes propias do tempo de lecer, ocasionou a sensación de non ter o descanso necesario. Sería como estar dous anos seguidos sen vacacións e o descanso é necesario para estar en condicións de responder ás demandas do traballo. O que se viu agravado coa pandemia foi a situación laboral, neste momento precaria en moitos sectores. O desemprego sí que é un estresor importante, constituíndo un factor de risco moito máis grave, para sufrir problemas de saúde tanto físicos como psicolóxicos, que o proceso adaptativo de voltar ao traballo.

–Como pode previrse o “síndrome post vacacional”?

–Todos coñecemos pautas moi repetidas cada ano nestas datas, como por exemplo, non realizar cambios bruscos; chegar días antes; normalizar horarios e o ciclo vixilia-sono, en definitiva planificar a volta. Retomar as rutinas e o traballo de maneira gradual. Volver á actividade deportiva se se deixou nas vacacións. Aínda traballando convén ter actividades gratificantes semellantes no posible ás que se facían no período vacacional.Vivimos na era da hiperprodutividade, querer todo baixo control e asumir a multitarefa como algo desexable; isto é prexudicial para o inicio, e en xeral como método de traballo, xa que deriva en ansiedade e acaba baixando o noso rendemento laboral. Convén atender as cousas unha a unha e establecer prioridades.

–E no caso de que xa se padeza, que pautas se poden seguir para tratar de afrontalo?

–Simplemente temos que esperar e adaptarnos. Os factores que determinan máis ou menos impacto neste cambio de rutina son: a personalidade, o estilo de vida e a contorna laboral. Se idealizamos as vacacións tampouco axuda a unha incorporación fácil. Hai que facerse preguntas se nos afecta tanto esta situación, analizar por qué. Se se prolonga no tempo se pode consultar por se houbese un problema de fondo, pero repito, vivir conleva angustia, aumentar a tolerancia ao sufrimento axuda a afrontar.

–Tamén poden padecelo os nenos?

–Os cativos tamén, aínda que en moitos casos non o notarán. Os nenos poden ter problemas gastrointestinais, alteracións da alimentación, cansazo, cambios de humor, problemas para durmir... Os rapaces que están desexando volver ver aos amigos e que están moi a gusto no colexio terán un proceso esperable de adaptación sen grandes dificultades. Os nenos que teñan algunha dificultade académica ou para facer lazo cos iguais van ter síntomas de desgana e desmotivación, verbalizando que non queren volver ao colexio..

–Como poden axudar os pais?

–Os pais terán que facer unha adaptación gradual cos horarios de sono, as actividades… para evitar ese cambio brusco dun día para outro e verse con horarios estritos. Vivimos nunha sociedade moi competitiva na que se hipervaloran as cualificacións escolares en exceso e esta presión que se exerce nos nenos xa desde pequenos é prexudicial, non todos podemos quitar deces nin temos por que. Se nos centros escolares se valorizasen máis outras cualidades como traballar en equipo, ser bo compañeiro sería moito máis fácil a volta despois das vacacións. Os nenos moi presionados para teren unhas cualificacións moi altas poden ter máis dificultades neste cambio de rutina.