Poner en valor el origen de Sanxenxo y la riqueza arqueológica de A Lanzada son dos de los objetivos que el Concello persigue con el proyecto incluido en el “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022-2024. Sanxenxo, 365 días”, presentado en la convocatoria de los fondos europeos Next Generation y que se presupuesta en 230.000 euros.

Para potenciar el conjunto patrimonial de A Lanzada se plantea la señalización interpretativa del conjunto y el diseño de un gran evento siguiendo la técnica del “living history”. El evento recreará el episodio histórico de la revuelta de Os Irmandiños, trasladando a los asistentes a la Edad Media, difundiendo la historia de la rebelión gallega contra los nobles y que tiene como protagonista la Torre de A Lanzada, el primer bien municipal de Sanxenxo declarado BIC, mandado construir por el obispo Sismando en el año 945 para la defensa de la archidiócesis de Santiago de Compostela.

Para potenciar el vínculo de A Lanzada con la salazón se proponen encuentros anuales con otros destinos que conservan fábricas de salazones como Almería, Ceuta, Cádiz, Laraxe, Murcia y otros destinos del Mediterráneo que tiene como finalidad la reinterpretación culinaria de recetas fenicias y romanas que pondrán de relevancia la relación con el mar.

En cuanto al yacimiento, se plantea un sistema de realidad aumentada que permitirá añadir capas de información visual sobre el conjunto patrimonial. A través de los dispositivos móviles (tablets o smartphones) se ofrecerán experiencias más inmersivas que favorecerán la interpretación del conjunto patrimonial. De esta forma, el visitante recibirá una experiencia más completa que no sería posible sin el uso de la realidad aumentada. La visualización estará vinculada a los puntos del itinerario de la visita: Con do Cabalo, el poblado galaico, la factoría de salazones, la necrópolis romana, la iglesia o la fortaleza medieval e incluso estructuras que se encuentran ocultas por casi dos metros de arena y que no son visibles en la actualidad.