“Si no gobernamos la Diputación Provincial –tras las elecciones municipales de 2023– seremos un partido sin iniciativa y en crisis”, admitió el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ante un grupo de compromisarios del congreso provincial de Pontevedra, que por cuestiones de aforo seguían la convención desde una sala separada del auditorio en el que se celebraba el encuentro. Minutos después, ya en el salón principal de la sede Afundación de Pontevedra, el líder del PP gallego reiteraba a los asistentes al cónclave provincial la necesidad de recuperar “esos ayuntamientos en los que por unas decenas de votos perdimos la mayoría absoluta, o aquellos en los que nos equivocamos radicalmente” en las elecciones municipales de 2019.

Ante los casi 700 compromisarios que representan a unos 30.000 afiliados al Partido Popular en la provincia de Pontevedra, Nuñez Feijóo destacó que es “una buena señal” que al frente de este proyecto electoral se sitúe de nuevo Alfonso Rueda, reelegido presidente provincial del PP de Pontevedra, con el 98,13 por ciento de los apoyos. “El hecho de que Alfonso Rueda esté al frente de la provincia más difícil para el PP es bueno”, dijo el líder de los populares gallegos.

Tras la votación, Rueda Valenzuela resumió a los compromisarios los 14 folios que había escrito a mano antes de llegar al congreso, en una intervención en la que la emoción le quebró la voz al hablar de sus hijas y ofreció a la militancia “trabajo y dedicación”, porque “yo soy de la escuela de Feijóo: Aquí lo que hay que echar son horas”.

El flamante presidente del PP provincial de Pontevedra también subrayó en su discurso que “tenemos mucho que recuperar en Pontevedra y en Vigo”, además de “muchos ayuntamientos de la provincia que no estamos gobernando por muy pocos votos. Preparémonos porque tenemos por delante un año y medio de trabajo para recuperarlos”.

Para ello ofreció a la militancia “ilusión, fuerzas, ganas de corregir los errores que cometimos en el pasado y rabia por resarcirnos de las derrotas injustas; es lo que me mueve”, aseveró el presidente provincial.

A Núñez Feijóo, Rueda pidió, con los compromisarios como testigos, que vuelva a liderar el PP de Galicia dentro de tres años. “Solo faltaría que ahora no siguieras con nosotros, no te va a quedar más remedio”, dijo el presidente provincial tras su elección. “Tiempo hay de ir hablándolo”, añadió, tras subrayar a Feijóo que “te seguimos necesitando”.

Similar requerimiento hizo a Ana Pastor, presente en el congreso provincial, a quien Rueda recordó que “ahora te tenemos prestada a Madrid, pero siempre serás del PP de Pontevedra”.

Alberto Núñez Feijóo admitió a la nueva dirección provincial del PP que estos casi dos años que nos separan de las municipales de 2023 “no serán tiempos fáciles; os espera la responsabilidad de recuperar el terreno perdido” y “poner otra vez al PP de Pontevedra donde ha estado la mayor parte de las últimas décadas”.

En Ence “vamos a ser los aliados de los puestos de trabajo; ahí no vamos a fallar”

Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda subrayaron en el congreso provincial del PP la defensa de los puestos de trabajo de la pastera Ence. “Nunca diremos que a Pontevedra le sobran industrias; no le sobra su mayor motor económico e industrial”, dijo el presidente del PP gallego y de la Xunta de Galicia. Culpó al Gobierno local de Pontevedra de “provocar una irresponsabilidad con la economía de la ciudad, de la provincia y de Galicia”, al defender el traslado de la pastera. El PP –aseveró Feijóo–, estará “al lado de los trabajadores, del puerto de Marín, de las empresas de la madera. No creemos que en Galicia sobren industrias”, añadió el presidente popular. En el mismo sentido, el flamante responsable del PP en la provincia criticó la “soberbia, la autocomplacencia” de la líder del BNG, Ana Pontón, al destinar tiempo a meditar sobre su futuro “y no tener ni un minuto para pensar en 5.000 trabajadores, no pensar en las familias que va a dejar en la calle; el gobierno del Bloque está a punto de echar a más de 5.000 personas a la calle y nosotros vamos a ser los aliados de los puestos de trabajo, vamos a hacer todo lo posible, ahí no vamos a fallar”, subrayó Alfonso Rueda en su discurso.

Una ejecutiva de alcaldes y 23 representantes en las comarcas

La ejecutiva provincial presentada por Alfonso Rueda para esta nueva etapa se refuerza con la designación de ocho vicesecretarios, que formarán el núcleo duro del partido, junto al presidente, el secretario general, Luis López, y la vicepresidenta, puesto en el que repite la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Los vicesecretarios serán los alcaldes Jorge Cubela (Cerdedo-Cotobade), María Ramallo (Marín), Telmo Martín (Sanxenxo), José López (A Estrada) y José Crespo (Lalín), así como el presidente del PP de O Porriño y diputado provincial, Alejandro Lorenzo, y en representación de las dos ciudades de la provincia estarán Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, y Pepa Pardo, diputada provincial y concejala en Pontevedra. De este modo, Rueda apuesta por un equipo “reducido, ágil, representativo de la provincia y en el que, como adelantó hace días, tiene un peso fundamental el municipalismo”. Con estas incorporaciones, Rueda renueva el 73% del comité de dirección provincial, en el que solo repiten el presidente, Nidia Arévalo y Jorge Cubela. El municipalismo se refuerza tanto porque cinco de los vicesecretarios y la vicepresidenta son alcaldes, como porque también hay concejales y diputados provinciales. Rueda destacó que “son personas con amplia experiencia que cuentan con el aval de las urnas y de sus vecinos”. “El objetivo es reforzar y preparar el partido para afrontar las municipales de 2023”, añadió. Alberto Núñez Feijóo agradeció a los “alcaldes pata negra” de Pontevedra que se hayan implicado en el proyecto de la dirección provincial.

Coordinadores

La ejecutiva provincial contará además con coordinadores comarcales, que servirán de enlace entre la dirección y cada comarca, y con 23 vocales, que se suman a los miembros natos del comité ejecutivo. Los coordinadores comarcales serán, en Baixo Miño, Roberto Álvarez Carrero; en Caldas-Umia, Fernando Pérez Domínguez; en O Condado, Marta Valcárcel Gómez; en Deza, Román Rodríguez González; en A Paradanta, Julio García- Luego Pérez; en Pontevedra, Alberto Acuña Crespo; en O Salnés, Javier Tourís Romero; en Val Miñor, Ana Simóns Sánchez; en Tabeirós-Terra de Montes, Valentín García Gómez; en Vigo, Julio García Comesaña; y en O Morrazo, Elena Estévez Freire.