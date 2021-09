Una mesa redonda sobre a “Importancia do tecido asociativo para a inclusión social”, protagonizada por representantes de los colectivos participantes en la feria, además del concejal de Benestar Social, Marcos Rey; además de una conferencia titulada “A situación actual do Covid-19, as súas variantes e os protocolos a seguir”, con el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández, el jefe de Dixestivo y coordinador COVID en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, Juan Turnes, el jefe de Neumoloxía del CHUP, Adolfo Baloira, y la coordinadora da vacuniación COVID en Pontevedra-O Salnés, Consuelo Rodríguez (que cerró el gerente del Sergas, José Manuel Flores); además de la presentación de “Anatomía dunha ostomía a través dun chaleco didáctico”, iniciativa da Asociación Socio Sanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais (ASSEII) con Beatriz Crespo, enfermera estomaterapeuta del Sergas, integraron el programa de actividades que ayer se desarrolló en la segunda Feira da Saúde e o Benestar “PonteSán”, instalada en la Praza de España de Pontevedra.

Hoy se celebra la primera Andaina Solidaria PonteSán con salida a las 9 de A Peregrina y un recorrido de casi 4 kilómetros por el camino de Santiago en Pontevedra. Desde las 11.00 se ofrecerá el relatorio “O día a día, mellor con exercicio físico” y un taller de control postural dirigidos por el COLEF Colexio Profesional da Educación Física e o Deporte de Galicia.