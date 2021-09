Una feria donde "comprar" calidad de vida

Salud física y emocional. Bienestar mental, buena alimentación, ejercicio físico, además de métodos y sistemas de refuerzo, integran la oferta de la feria PonteSán, que desde ayer está abierta al público en la Praza de España de Pontevedra. Esta segunda edición de la Feira da Saúde e o Benestar PonteSán recibe a más de 30 asociaciones y entidades sociosanitarias, que informan al visitante sobre la asistencia que ofrecen para ayudarnos a vivir mejor.

La feria, instalada bajo una carpa de mil metros cuadrados, se acompaña de conferencias, talleres, charlas e incluso showcooking sobre cocina saludable, además de unas jornadas técnicas que se desarrollan en la Casa das Campás.

En la inauguración de la actividad, el concejal de Deportes, Actividade Física e Saúde y teniente alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, subrayó la ayuda y la implicación de todas las entidades participantes a la hora de hacer posible este evento, que en su segunda edición ha recibido un 30 por ciento de apoyos más que en la primera convocatoria. El evento se desarrollará hasta este domingo 19 en colaboración con la Diputación Provincial y la Universidade de Vigo.

Colaboradores de entidades sociales que dirigen sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas y afectados por diferentes enfermedades y diversidad funcional intercambian información y experiencias en este certamen, que en su programa de hoy oferta actividades como la mesa redonda “Importancia do tecido asociativo para a inclusión social”, a las 11.00 horas, o una hora más tarde la conferencia “A situación actual do COVID-19, as súas variantes e os protocolos a seguir”, con la participación de Juan Turnes, jefe de Dixestivo y Coordinador Covid del área sanitaria Pontevedra-O Salnés; Adolfo Baloira, jefe de Neumoloxía del CHUP y Consuelo Rodríguez González, coordinadora de Vacinación Covid de Pontevedra-O Salnés.

Este domingo se celebrará la primera Andaina Solidaria PonteSán

A partir de la una de la tarde se presentará “Anatomía dunha ostomía a través dun chaleco didáctico”, una iniciativa de ASSEII (Asociación Socio Sanitaria Enfermidades Inflamatorias Intestinais e Ostomizados), con Beatriz Crespo Fontán, enfermera y estomaterapeuta del Sergas.

Showcooking para celíacos

Por la tarde, desde las 17.00 horas, Via Nai espazo gastronómico y ACEGA, Asociación de Celíacos de Galicia ofrecerán un showcooking sobre el tema “Que a comida sexa a túa medicina! Come san e apetecible sen glute”. Se realizará una receta de lentejas de aldea “granxa e horta”, con entrante y sobremesa “para facer un menú nutricionalmente completo”, seguido de la conferencia “Comer san en familia” por Cristina Pérez Gil, supervisora en Dietética del CHUP.

También hoy, en la zona de actividades del recinto, desde las 11.00 horas celebrará un taller Cruz Vermella sobre “Alimentación saudable” y a las 12.45 horas el taller “Convértete en científico por un día”. Ciencia con alimentos para el público infantil (de los 6-7 a los 12 años), con la AECC (Asociación Española contra el Cáncer).

Mañana se celebrará la primera Andaina Solidaria PonteSán con salida a las 9 de A Peregrina y un recorrido de casi 4 kilómetros por el camino de Santiago en Pontevedra. Desde las 11.00 se ofrecerá el relatorio “O día a día, mellor con exercicio físico” y un taller de control postural dirigidos por el COLEF Colexio Profesional da Educación Física e o Deporte de Galicia.

ALGUNOS PARTICIPANTES

Apoyo a personas con parálisis cerebral

Amencer-Aspace, asociación creada en 1991 en Pontevedra, ofrece apoyo a los afectados y familias de personas con parálisis cerebral. Cuenta con un centro de rehabilitación, un centro de educación especial y un centro de día. Además de dar apoyo a las familias atiende las necesidades específicas de los afectados, favoreciendo su desarrollo y contribuyendo a la mejora de sus capacidades y calidad de vida.

Recursos ante dolencias neuromusculares

En el stand de ASEM, Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares se informa sobre su Programa VAVI “Vida autónoma, vida independiente” para mejorar la autonomía personal de las personas afectadas; su Banco Productos Apoyo (préstamo, alquiler, devolución de productos de apoyo para la autonomía personal); Fisioterapia e Intervención asistida con perros, entre otros recursos.

Talleres y terapias contra el parkinson

Apropark, Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra, cuenta con una oficina de asesoramiento para los afectados y sus familias, un aula de logoterapia, aula de fisioterapia y psicomotricidad, talleres, terapia hidrocinética (gimnasia específica en piscina climatizada) y gimnasia para personas con movilidad reducida. Además de estar en PonteSán cuenta con oficinas en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Bueu.