La Praza da Ferrería acoge desde ayer una de las citas más favoritas de los amantes de la cerveza: la feria Pontebirra.

Hasta 70 tipos de cervezas artesanas diferentes se pueden degustar hasta el domingo en la céntrica plaza gracias a un evento organizado por la Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns y la colaboración de la Concelería de Promoción Económica.

Están presentes tanto firmas procedentes de Galicia como de otros puntos de España. Entre los expositores figuran Meiga (Pontevedra), The One (Sanxenxo), Menduíña (Cangas), Nós Cervexa Artesanal (Vigo), Trisk-Ale (Nigrán), Atlántica (Vigo), Irmaos de Lei (Vigo), Bubela (Lugo), Go (Madrid), San Nicasio (Leganés), Alé Alé (Uxes, A Coruña) y La Sagra (Toledo). Muy variado est también el menú gastronómico ofertado por las “food trucks” instalados, con la participación de Monster (parrillada), Chac Mool (Tex-Mex), Caleyes (comida asturiana), Crepería Sebastián (crepes), Pizzería Artesá (pizzas), Baden Baden (salchichas alemás) y Croquetas De (croquetas artesanas).

La fiesta llega después de varios aplazamientos por las restricciones y las medidas sanitarias por la pandemia. El horario hoy viernes y mañana sábado es de 12.00 a 01.00 horas y el domingo de 12.00 a 23.00 horas.