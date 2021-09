El despegue inmobiliario de Pontevedra se revela en Tafisa y A Parda

“No nos quejamos en cuanto a que, por fortuna, hay bastante carga de trabajo, tanto de obra pública como privada”. Así lo apuntaba hace unos días en FARO Javier Carballeda, gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP) sobre la actividad de este sector en la ciudad. Desde la delegación en Pontevedra del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), también se celebra “el momento muy dulce” por el que pasa el sector. Su presidente provincial, Anselmo Villanueva, subraya que “hay un repunte del trabajo”.

Son dos testimonios relevantes que tienen su reflejo en el auge de la promoción inmobiliaria que vive Pontevedra desde hace semanas. Según varias páginas web especializadas en venta de viviendas, al menos una docena de proyectos, ya ejecutado o en proceso, están activos en la ciudad, pero son los terrenos de la antigua Tafisa y de A Parda las que concentran las iniciativas de mayor calado, si bien la zona de Eduardo Pondal-Doce de Novembro y Valdecorvos también concitan interés entre los promotores. De hecho, estas cuatro áreas son las que concentran la mayor parte del suelo edificable disponible en el casco urbano. Estos terrenos acumulan años de espera y en los últimos meses se han reactivado.

Tafisa

El caso más llamativo es el de Tafisa, donde hay proyectos ya ejecutado o en marcha para más de 220 viviendas, aproximadamente un tercio de todo lo que podría edificarse en ese espacio a orillas del Lérez. Ya está en uso el primer edificio, de 91 pisos, y ya se encuentran en el mercado dos inmuebles más de 85 y 45 viviendas.

Con la primera fase prácticamente rematada, la promotora inmobiliaria Metrovacesa comercializa una segunda etapa residencial. Se trata de un bloque con 85 viviendas en forma de “U” y situado al lado de los dos edificios ya ejecutados. Con la denominación comercial Residencial Novolérez II, se describen estos 85 pisos como “de tipo estudio, (desde 51 metros cuadrados) con 1 y 2 habitaciones y áticos con terrazas y vistas al Lérez”.

Los pontevedreses prefieren los pisos con terraza, patio o jardín

Culmia, por su parte, promociona ya Aires da Ponte, un edificio hacia la calle Ernestina Otero con 45 residencias entre 47 y 88 metros cuadrados aproximadamente, que se ofrecen entre 107.000 y 230.000 euros. La propia empresa destaca que esta promoción “está formada por 45 viviendas de 1,2,3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros”. Muchas de ellas cuentan con “amplias terrazas”. Y es que este elemento en los pisos es una de las principales demandas de los nuevos compradores, sobre todo a raíz del confinamiento por el COVID, cuando la terraza o el jardín se convirtieron en el “centro social” por excelencia. Los pontevedreses prefieren los pisos con terraza, patio o jardín y esta tendencia empieza a tener su reflejo en las cifras. En 2020 ya disponían de alguno de estos servicios casi la mitad de las viviendas de la ciudad (el 49,61%, un total de 15.875), cuando diez años atrás contaban con este desahogo exterior el 36,68% de los hogares (10.279). Y la mayor parte lo disfruta de forma individual. Las casas que cuentan con una terraza, patio, o jardín privado son el 46,25%, mientras que el 5,13% lo tiene en régimen comunitario o público. Son cifras extraídas de la última “Enquisa estructural a fogares” elaborado por el Instituto Galego de Estatística con datos referidos a 2020.

A Parda

Un ejemplo de que la terraza y los áticos ya constituye un atractivo en si mismo es la iniciativa de la empresa Kuha denominada “Terrazas de La Parda”, con 34 viviendas entre las calles Sarmiento Acuña y Maruxa Mallo. Aunque se trata de una obra que comenzó hace meses y presenta pocos avances externos, su promoción telemática ha vuelto a activarse. La promoción consta de 34 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con trastero y garaje. Los precios oscilan entre los 175.000 y los 465.000 euros, en función de los metros cuadrados interiores y, sobre todo, de la terraza, ya que los pisos más caros cuentan con espacio exterior de más de cien metros cuadrados.

Es un proceso de crecimiento donde las cooperativas han desempeñado un papel fundamental

De esta forma, Tafisa y A Parda encabezan el auge inmobiliario en la ciudad con estas tres promociones que suman 164 viviendas, pero a estos barrios se suman al menos tres iniciativas residenciales, alguna ya de ellas ya en obras, entre Eduardo Pondal y Doce de Novembro, y dos proyectos en Valdecorvos, unos terrenos que se urbanizaron hace más de una década con diez parcelas disponibles y a día de hoy, el 70% ya está vendido. En estos momentos está en marcha la ejecución de uno de los edificios previstos en un proceso de crecimiento donde las cooperativas han desempeñado un papel fundamental. Se trata de empresas que buscan cooperativistas para un proyecto residencial concreto, como el que se impulsa para levantar 11 viviendas unifamiliares adosadas, o la adjudicación, a finales del pasado año de dos nuevas parcelas para 33 nuevas viviendas de protección autonómica. Suman más de 3.245 metros de superficie y fueron vendidas por 1,3 millones de euros, ambos a la misma cooperativa, Residencial Prado Novo. En una parcela construirá 17 viviendas y 16 en la segunda.

Una operación urbanística entre Gutiérrez Mellado y Michelena afecta a un tramo de las Galerías Oliva

El Concello ha confirmado que tiene sobre la mesa un proyecto de demolición de dos edificios en la esquina de las calles Michelena y Gutiérrez Mellado que afectaría a un tramo de las Galerías Oliva, justo en la zona que desemboca en esta última calle. No obstante, las fuentes municipales consultadas desconocen qué proyecto se pretende llevar a cabo una vez se concrete esa demolición. Mientras el edificio de Michelena 11 no afecta a las citadas galerías, sí lo haría el siguiente, en Gutiérrez Mellado 3. Se da la circunstancia de que a continuación de este último inmueble se localiza la antigua sede de telefónica en la ciudad, un inmueble sin uso desde hace décadas y que está en venta desde hace años, pero sin avance alguno al respecto. Por el momento, el Concello aún no ha concedido formal y oficialmente las licencias de demolición solicitadas, si bien todo apunta a que se otorgarán en breve ya que se ajustan a la legalidad. A continuación tendría que llegar el proyecto para ocupar esos solares, si bien todo apunta a que se tratará de usos residenciales y comerciales. Además, el edificio de Michelena tendría que adaptarse a las normas de Patrimonio ya que está afectado por el entorno de protección de la Peregrina.

1 Dos edificios con 130 hogares en Tafisa

Tras ejecutar un primer edificio de 91 viviendas, Metrovacesa proyecta otro de 85 y Culmia impulsa otro de 45 en los terrenos de Tafisa.

2 El atractivo de las terrazas en A Parda

Kuha anuncia una promoción, en obras desde hace tiempo, que publicita como “Las terrazas de La Parda”, algunas de 117 m2.

3 Las principales bolsas de suelo disponibles

Además de Tafisa y A Parda, son el entorno de Eduardo Pondal y Valdecorvos las zonas urbanas como mayores bolsas de suelo residencial.