El Consello de Goberno de la Universidade de Vigo acordó este jueves no admitir el recurso de revocación facultativo interpuesto por el decano de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Óscar García, y el director del Departamento de Didáctica Especial, José María Pazos, contra la aprobación del informe de verificación del Máster en Exercicio Terapéutico e Funcional en Fisioterapia. En una sesión extraordinaria que tuvo como único punto este tema, el secretario xeral de la universidad, Miguel Ángel Michinel, dijo que esta inadmisibilidad responde, según un informe del Departamento Jurídico, a la "falta de legitimidad activa de los recurrentes". "

El informe señala que la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que "no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una administración pública los órganos de esta y los miembros de sus órganos colegiados", como sería este caso señaló Michinel. Así, se acordó por asentimiento no admitir el recurso contra el acuerdo del Consello de Goberno de aprobación de la memoria de verificación de títulos de grados, másters o doctorados en lo referido al máster que tiene previsto implantar la Facultade de Fisioterapia de Pontevedra. Asimismo, este órgano acordó denegar la suspensión de dicho acuerdo solicitada en el recurso, ya que esta, explicó Michinel, "está vinculada" a su interposición.

El rector, Manuel Reigosa, transmitió a los recurrentes la voluntad del equipo de gobierno de "seguir negociando, aunque tengamos discrepancias". Recordó que ante esta situación, por un lado, se solicitó asesoría legal externa, cuya opinión expresa que "se trata de un máster que no confiere competencias profesionales" y no supondría "ninguna invasión" de las atribuidas a la licenciatura en Actividade Física e Ciencias do Deporte. Paralelamente, se abrió un proceso de mediación, que resultó "infructuoso" en el primer intento, mientras que la mediación actual se encuentra actualmente "en espera", ya que, dijo el rector, "el trámite no termina aquí y lo reanudaremos cuando los mediadores nos digan que es buen momento".

Ya en junio, el Consello de Goberno había acordado no admitir el recurso de reposición interpuesto por el decano de Ciencias da Educación contra la declaración de interés del máster, por no ser, según el informe de la Asesoría Jurídica, el "momento procesual apropiado ”.

En ese sentido, Óscar García lamentó en su intervención de este jueves que "no parece claro cuál es el proceso que podemos seguir para mostrar nuestra disconformidad". Según el decano, la finalidad de estos recursos es intentar "construir un marco de entendimiento" frente a la implantación de una nueva titulación "en detrimento de otra que ya está funcionando y goza de muy buena salud". Tanto García como Pazos criticaron que a pesar de que los graduados en Ciencias da Actividad Física e o Deporte "adquieren las competencias básicas para trabajar en la programación del ejercicio para la salud", el perfil de ingresos del máster de Fisioterapia "les priva de especializarse en un máster que se basa en nuestro conocimiento básico, el ejercicio físico"