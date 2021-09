Los bares descartan el uso de la barra

Es el caso del Feira Vella, en donde Delia Paz, una de las responsables, afirmaba que en su caso lo ideal sería el que permite el 75% en el interior, porque con el otoño a la vuelta de la esquina, la terraza pronto va a tener que retirarla. Justo acaba de recibir también un pedido de mascarillas FFP2, puesto que en el nivel máximo, deberá facilitárselas a sus empleados si así lo solicitan.

No obstante, Paz apunta que todavía está por tomar la decisión definitiva. Lo que sí tiene claro es que, a pesar de que el nivel que permite disponer de mayor aforo también posibilita la recuperación de la barra, ella descarta habilitarla.

La responsable del Feira Vella asegura que “una de las condiciones para estar en la barra es que los clientes sean convivientes y yo, sinceramente, prefiero no usarla, me siento más segura. La gente ahora ya se acostumbró a estar del otro lado guardando una distancia y si se sientan en la barra estarán todos sin mascarilla. Además, yo tengo mucha clientela mayor y prefiero no hacer uso de ella”, afirma Paz.

Críticas ante los cambios

Al margen de las restricciones que adoptará en su local, Delia se mostró muy crítica con el constante vaivén por parte de la Xunta de Galicia y señaló que “a estas alturas no tiene sentido que nos vengan con cuestiones como el tener que impartir formación COVID a nuestros empleados, cuando ya llevamos un año y medio de pandemia, o tener que hacerles PCR cada semana o cada 14 días... Da la sensación de que lo único que quieren es que sigamos gastando dinero, porque por ejemplo, las mascarillas suponen una inversión o el medidor de CO2, que en nuestro caso tuvo un coste de 60 euros, pero otros compañeros gastaron más”.

Delia Paz describe la situación y los constantes cambios de limitaciones en su sector como “un agobio y un estrés” y también señala que le hubiera gustado que el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia “no haya luchado un poco más por nosotros”, concluyó.

Justo al lado del Feira Vella, en la cafetería del Rúas, a pesar de que su responsable había manifestado que tenía intención de acogerse al nivel máximo, que también posibilitaría el uso de la barra, en la primera jornada de entrada en vigor todavía no la tenían disponible.

En la zona, tampoco el bar Rianxo hará uso de la barra, aunque en este caso porque sus propietarios han decidido optar por el nivel más básico de restricciones, al tener una barra de tamaño pequeño y que en la actualidad ya no están utilizando.

En el Pintxo Viño, Álvaro Ibaibarriaga cuenta que tampoco la habilitará porque no considera que merezca la pena. El dueño de este bar de tapas indica que “vamos a mantenernos como estuvimos hasta ahora, sin barra y aguantándonos”.

Muchas de estas restricciones se han aplicado al sector por pataletas

Ibaibarriaga también se mostró muy crítico con la clase política y con el Gobierno gallego por el constante vaivén de medidas de seguridad COVID dirigidas a la hostelería. A este respecto, el responsable de este bar de tapas pontevedrés señaló que “estamos en un punto en el que ya me parece tomadura de pelo; deberían dejar de tomarnos el pelo y dejarnos trabajar de una vez por todas”, a lo que añadió que “habría que dejar a los políticos y a sus familias un año sin cobrar, tal y como nos han tenido a todos, a ver qué opinarían ellos”.

Ibaibarriaga cree que muchas de estas restricciones se han aplicado al sector por “pataletas”. En este sentido, el dueño de Pintxo Viño comenta que “para mí muchas son pataletas de Feijóo, que como no le dejaron inicialmente aplicar el pasaporte COVID, luego optó por meternos otras restricciones. Son pataletas de los políticos y de los gobiernos”, criticó.

Asimismo, este hostelero pontevedrés señaló que muchas de las nuevas restricciones que ahora pretenden establecer “no tienen sentido”. A modo de ejemplo, Álvaro Ibaibarriaga explica que “ahora mismo nos están pidiendo cosas como la formación COVID cuando nosotros es algo que ya hicimos cuando empezó la pandemia. Todos los trabajadores hicimos ese curso, pagado por nosotros. Es que no tiene sentido lo que están haciendo”, concluyó el responsable de Pintxo Viño.

Pasaporte COVID

Otra de las novedades que cogió ayer por sorpresa al sector de la hostelería de la ciudad de Pontevedra fue la noticia de que el Tribunal Supremo avala la medida que la Xunta decidió implantar el pasado mes de agosto y que tumbó el Tribunal Superior de Xustiza: el pasaporte COVID en restaurantes y discotecas. Así, los jueces de la sala de lo contencioso-administrativo estimaron el recurso del Ejecutivo gallego al entender que esta medida fue “idónea, necesaria y proporcionada”.

Ante esta situación, gran parte de la hostelería pontevedresa se preguntaba ayer qué es lo que va a pasar ahora, si además de las nuevas exigencias tendrán que volver a solicitar a sus clientes el certificado de inmunidad, si dentro de una semana volverán a cambiar las normas o si no será necesario.

En este sentido, Álvaro Ibaibarriaga, de Pintxo Viño, recuerda que las semanas en las que tuvieron que solicitarlo “fue una carga extra de trabajo, porque tienes que tener a un trabajador en la puerta pendiente de los clientes que llegan en vez de estar atendiendo las mesas. Al final estás dando menos servicio porque al menos a una persona la tienes que tener pendiente en la puerta”.

A pesar del aval del alto tribunal a la medida del Gobierno gallego, todo parece indicar que no será necesario en esta nueva fase para el sector hostelero.