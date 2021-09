“El feminazismo está haciendo mucho daño a las misses”

–La final de Miss Turismo Galicia se decide el próximo domingo, ¿como va a ser esa gala final?

–Será un evento espectacular, porque, además de la elección de Miss Turismo Galicia, entregaremos cuatro coronas provinciales. Tendremos un jurado de excepción, conformado por cuatro diseñadores, el director de la clínica Onay de medicina estética, y la dirección de Miss Turismo España. Algo muy llamativo es que al evento también acudirá de la actual Miss Turismo Galicia, la coruñesa Anna Santiso, que será la encargada de coronar a su sucesora, y a quien acompañarán reinas de belleza, de los certámenes de Miss Gold Costa Atlántica 2021, Miss Gran Canaria 2019 y Lady Star Pontevedra 2021. La ceremonia será presentada por Ramiro Espiño y no faltará la amenización musical de la cantante Merchy Treviño, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, respetando rigurosamente las normas Covid.

–¿Cuantas candidatas optan a la corona autonómica?

–Serán doce finalistas, seleccionadas en representación de las cuatro provincias gallegas. Comenzarán la exhibición con un baile, llamado opening, y desfilarán en cóctel. También tendrán que realizar una oratoria, para relatar en un minuto y treinta segundos elementos característicos de la cultura gallega. El evento continuará con el desfile en bañador y dos pases de gala. La ganadora de esta edición será la aspirante a Miss Turismo España, y queremos que sea una embajadora de Galicia, realzando nuestra cultura.

–Para sacar adelante un evento de estas características se necesitan patrocinadores que aporten medios económicos, ¿se necesitó mucho trabajo para organizar esta edición?

–Llevamos dos meses y dos semanas de certamen. Realizamos dos casting, uno en la zona sur y otro en la norte, para dar oportunidades a todo el mundo. Pero nos ha costado mucho sacarlo adelante, porque en Galicia no existe la cultura de estas ceremonias, como sí ocurre en Venezuela, haciendo que el trabajo con los patrocinadores haya sido esencial. Hay muchas dificultades, por ejemplo, teníamos un programa en la TVG y se cayó. Además, este año las colecciones de moda son muy cortas y los patrocinios no pueden prestar sus prendas, porque se quedarían sin nada en la tienda.

–¿Cree que los concursos de belleza están rodeados de prejuicios?, ¿el trasfondo de una Miss va mucho más haya de tener una cara bonita?

–Así es. Somos el único certamen que da una formación. Las aspirantes han tenido un mes y medio de cursos, con ocho asignaturas. Tienen profesores de pasarela, de gestión de redes sociales, de asesoría y coach de imagen... Creemos que el interior tiene un valor mucho más importante que el exterior. Son jóvenes con muchas inseguridades y hemos tenido que trabajar las emociones, a través de la meditación, del método Mindfulness. Es un año muy difícil para las misses, porque el “feminazismo”, que no el feminismo, les ha hecho mucho daño. En este grupo de chicas hay abogadas, fotógrafas, licenciadas... tienen unos cuerpos y una imagen externa muy bonita, pero, además de eso, son inteligentes. Parece que una Miss tiene que ser tonta.

–¿Y qué piensa de las críticas? ¿Existe cosificación?

–Considero que tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, ¿por qué no vamos a poder? Las aspirantes no se sienten cosas. Las modelos son aquellas personas que lucen las prendas de los diseñadores; en cambio, las misses lucen ellas, pero eso se dicen que se cosifica a la mujer. No lo vemos así. Cada una debe poder hacer con su imagen lo que quiera.