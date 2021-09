La pasión por la cerveza artesanal volverá a conquistar la Boa Vila. Tras dos años sin poder celebrarse, la II Feira da Cervexa Artesá, regresa a Pontevedra adaptada a los nuevos tiempos de pandemia, pero con la esencia misma de la cultura cervecera totalmente intacta.

PonteBirra tendrá lugar el próximo fin de semana, del 16 al 19 de septiembre, y cambiará su tradicional ubicación de la Alameda, a la Plaza da Ferrería, para poder garantizar la seguridad de los asistentes y cumplir, en todo momento, con los protocolos sanitarios. Así lo explicó la concelleira de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, en el acto de inauguración del festival cervecero. “Por fin podemos anunciar el regreso de PonteBirra, tras las continuas suspensiones que las medidas restrictivas de la pandemia propiciaron a lo largo del año. Serán 70 tipos de cervezas artesanas, mayoritariamente de productores gallegos, y de Pontevedra, como es el caso de Nasa”, relató la edil. Además, la feria amplía horizontes, “con la participación de productores del ámbito nacional, como es el caso de artesanos de Madrid o Toledo”.

PonteBirra supone la celebración de la cerveza de autor, y convertirá a Pontevedra, durante el fin de semana, en punto de encuentro de aficionados y productores. Yoya Blanco estuvo acompañado en la presentación del evento por Esteban Loureiro, organizador de la feria, que explicó que el evento será de entrada gratuita, y en donde, además de la cerveza, los visitantes podrán disfrutar de diferentes opciones gastronómicas elaboradas por foodtrucks. La oferta cultural se ampliará y reforzará el carácter familiar de la cita, “con la inclusión de juegos infantiles para que los más pequeños de la casa también puedan divertirse”. No habrá conciertos, para evitar las aglomeraciones, pero sí talleres, como un curso de elaboración de cerveza artesana y una charla sobre cultivo de lúpulo. “Queremos ir más allá de la oferta gastronómica, y fomentar la cultura cervecera en la ciudad, que la gente aprenda a diferenciar las cervezas industriales del proceso artesanal”, indicó Esteban.

La Feira da Cervexa Artesá dará el pistoletazo de salida a su segunda edición, mañana, a partir de las 18 y hasta las 00 horas, para proseguir hasta el domingo con jornada ininterrumpida, de 12 a 23 horas. Entre los expositores de la edición, Esteban Loureiro destacó la cerveza Meiga, de Poio; The One Beer, de Sanxenxo; Irmaos de Lei, de Vigo; Menduíña, de Cangas, Trisk-Ale, de Nigrán; Nós, de Vigo, AléAlé de A Coruña; además de las de fuera de la comunidad gallega, como San Nicasio Beer y One Beer, de Madrid; y La Sagra, de Toledo. Loureiro explicó que,este año, “el formato es más pequeño, con cuatro fábricas menos”, e indicó que el aforo de la carpa da Ferrería, “será de 550, con 90 mesas habilitadas para que el consumo se haga sentado y respetando las distancias interpersonales”.

En cuanto al protocolo COVID-19, habrá dos líneas diferenciadas de acceso y salida, un registro de asistencia, dispensadores de gel hidroalcohólico y desinfección continuada de las mesas destinadas al consumo. “Esperamos que la gente se divierta, con completa seguridad, y, así, poder ayudar a relanzar el sector de los maestros cerveceros”, concluyó Esteban Loureiro.