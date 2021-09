En pleno debate sobre el futuro de Ence en Lourizán, un nuevo episodio se suma a los acontecimientos que vienen sucediéndose a lo largo de este 2021. Un grupo de 30 trabajadores de la pastera se concentró esta mañana a las puertas de los juzgados de A Parda, convocados por el sindicato CC OO, para arropar a su compañero Ramiro Cerdeira, investigado por un delito leve de allanamiento de la Casa Consistorial en la acción de protesta que llevó a cabo la plantilla el pasado 11 de marzo.

Fue en aquella fecha cuando un grupo de trabajadores tomó el Concello de Pontevedra para visibilizar su lucha por la continuidad de los puestos de trabajo de la planta de Ence en Lourizán, una protesta que esta mañana llegó a los juzgados de A Parda. Cabe recordar que, en el mes de junio, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, declaró como testigo en la sede judicial, puesto que tras aquellos sucesos el gobierno local remitió al juzgado y a la Fiscalía el atestado de la Policía Local sobre lo ocurrido y se procedió a abrir unas diligencias en las que figuran como investigadas 13 personas que participaron en la acción de protesta.

El primero de los trabajadores citados en cuestión fue Ramiro Cerdeira que, si bien se presentó ante la jueza de Instrucción número 1 de Pontevedra, se acogió a su derecho de no prestar declaración porque todavía no han tenido acceso a la instrucción completa de la causa judicial y así se mantendrá, al menos, hasta que disponga de toda la documentación completa.

"Aquel día non cometín ningún delito desde suposto allanamiento do que nos acusa o alcalde e compañía"

Antes de entrar en la sala, este trabajador que lleva 30 años vinculado a la pastera, declaró a los medios de comunicación que "aquel día non cometín ningún delito dese suposto allanamiento do que nos acusa o alcalde e compañía", a lo que añadió que "non agredín a ninguén nin nada, e non somos ningúns delincuentes, nin eu nin os meus compañeiros". Asimismo, Cerdeira aseguró que aquel día estaban defendiendo sus puestos de trabajo y que accedieron a la entrada de la Alcaldía, pero "non lle fixemos dano a ninguén nin nos metemos con ninguén".

El primero de los trabajadores citados a declarar aseguró que este proceso judicial es consecuencia de "a manía que o señor alcalde nos ten dende hai moito tempo" y destacó que "quérennos facer desaparecer de Pontevedra". Ramiro Cerdeira apuntó que continuarán defendiendo sus puestos de trabajo e insistió en que "é a única empresa que temos onde podemos ter traballo aquí en Pontevedra e quérenos mandar ao paro a todos".

Como muestra de apoyo, un grupo de trabajadores de Ence llevó a cabo una concentración a las puertas del juzgado y recibió con aplausos a Ramiro Cerdeira. Asimismo, la plantilla desplegó una pancarta dirigida al alcalde pontevedrés que rezaba: "Non á represión de Lores contra @os traballador@de Ence".

Lores responde a la Xunta

Tras la reunión de la mesa de diálogo sobre el futuro de Ence en Lourizán, celebrada el pasado viernes en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, a lo largo del fin de semana se han producido diferentes cruces de declaraciones entre las diferentes partes implicadas. Desde la Xunta de Galicia, tanto el presidente como el vicepresidente, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, respectivamente, insistieron en que no existe alternativa posible de ubicación para la pastera y defendieron que sí cumple la normativa.

Ante tales afirmaciones, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, compareció en la jornada de hoy para criticar que "é absolutamente alucinante que se diga unha cousa e a outra". El regidor pontevedrés tildó de "incompetencia manifesta" a la Xunta de Galicia por su "inoperancia e deixadez" de funciones a la hora de abordar la salida de Ence de la ría, puesto que, en palabras de Lores, "Feijóo sabía perfectamente que a empresa en Lourizán tiña data de caducidade".

Asimismo, el alcalde de Pontevedra aseguró que el Ejecutivo gallego se entregó "con armas e bagaxes aos intereses de ENCE e aos seus accionistas", para después añadir que esto se hizo de muchas formas. Así, Lores enumeró entre ellas "cambios na lei de Costas, a prórroga ilegal, o acordo dun plan social para comprar vontades ou o apoio a unha posición de presión violenta contra o Concello, o que podemos dicir claramente que é a Ence Borroka".

En relación con esta cuestión, el regidor pontevedrés afirmó que si el Concello tuviera las competencias en materia de industria, ordenación del territorio y economía, "seriamos quen, non de manter os 500 postos de traballo, senón de manter ou crear eses 5.000 postos de traballo que di Ence que ten", concluyó.