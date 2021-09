Un año y medio después del inicio de la pandemia que obligó a la paralización de toda actividad no esencial, la Concellería de Benestar Social retoma la tradicional programación lúdica que, este curso 2021-2022, apuesta por recuperar iniciativas clásicas, como el programa “Saudemente” o las clases de cocina de Elena Argüello, combinándolas con novedosos cursos de cianotipia o caligrafía creativa.

La mayor parte de esta programación, que recupera este año la presencialidad, va dirigida a personas mayores. La suspensión de las clases presenciales hizo, en 2020, que desde el departamento municipal se ideasen otras alternativas para que los usuarios y usuarias pudieran continuar en sus casas haciendo ejercicios de memoria o de actividad física. Para eso, se enviaron, con la ayuda de Protección Civil, fichas y documentos vivienda por vivienda. La nueva realidad sanitaria, mejor controlada y con la mayor parte de la población ya vacunada, abre la puerta a la esperanza de la recuperación, volviendo a las aulas formativas con los pertinentes protocolos de distanciamiento y desinfección.

De esta forma, las actividades de Saudemente, que van dirigidas a personas mayores de 60 años, tanto las correspondientes a la memoria como a la gimnasia, vuelven los martes y jueves al pabellón de A Seca (de 10 a 12 horas), al local social de Campelo (de 17.30 a 19.30 horas), a la Escola do Campo de Combarro (de 10 a 12 horas), al Centro Cultural Xaime Illa de Raxó (de 16 a 18 horas), a la Comunidad de Montes Rega do Can de Samieira (lunes y miércoles, de 10 a 12 horas), y al local social de Vilariño (martes y jueves, de 18.30 a 20.30 horas). En todos los casos la cuota mensual será de 10 euros.

La concejala Rosa Fernández informó de que, además, siguen las clases de gimnasia y tai-chi los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 o de 11 a 12 horas, con un precio de 12 euros mensuales. Se recuperan, también, las clases de coro de mayores, los jueves de 17 a 19 horas, que serán gratuitas, y las sesiones de teatro para adultos, los viernes de 19.30 a 21 horas, también sin coste. Los mayores podrán disfrutar este año del Bingo Entretido, que se celebrará en cada parroquia una vez al mes.

Por otro lado, entre las novedades en la programación se encuentra un taller sobre el uso de los teléfonos móviles “smartphones”, en grupos reducidos y horarios de tarde, de forma gratuita. La Casa Rosada ofrecerá, los martes de la tercera semana de cada mes, paseos por el Poio, para potenciar la actividad física, con salidas a las 10 horas. Con respecto a las actividades más clásicas, tampoco faltarán los cursos de corte y confección, con una cuota mensual de 22 euros, o las sesiones de cocina en la Casa Rosada de Elena Argüello, que se recuperarán con ocho clases a realizar en octubre y noviembre, con una inscripción de 50 euros.

Las inscripciones se pueden realizar llamando al 986772401. También, el formulario de alta estará disponible en la página web municipal.