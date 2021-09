El concejal del PP Pablo Fernández acaba de recibir respuesta a la pregunta que realizó en el pleno del 19 de julio sobre la actualización del Plan de Emergencias Municipal. El documento no se actualiza desde 2007, pese a existir un acuerdo plenario para renovar el documento de 2017. En la contestación por escrito, la concejala encargada, Eva Villaverde, dice: “Está a piques de ser entregado o texto definitivo do Plan de actuación municipal fronte ao risco de incendios forestais”. Fernández subraya que "en el escrito no se hace referencia a la actualización de otros protocolos, como los operativos en el centro urbano".

La pregunta del PP se produjo después de una laboriosa intervención de los Bomberos en la plaza de Curros Enríquez, a donde no pudieron acceder desde la calle Fernández Villaverde por los bolardos en forma de letras (que forman la frase Boa Vila) existentes en ese punto.

“Nos parece una temeridad que el Concello esté dejando de lado la actualización de un documento de tanta importancia para la seguridad ciudadana. Operativos de emergencia se están viendo comprometidos”, señala el concejal popular.

El documento remitido por Villaverde añade que una vez se actualice el Plan de actuación para los incendios forestales “será incorporado ao Plan de emerxencias municipal para a súa actualización e adecuación ao Platerga e ao resto de lexislación vixente”. “En ningún momento hace referencia a la actualización del resto del Plan municipal”, insiste Fernández.

El concejal del PP, explica que el Plan de Emergencias "es una guía en la que se deben basar los bomberos o los conductores de ambulancias, entre otros servicios de emergencias, para actuar en la ciudad, que es obvio que ha cambiado muchísimo desde 2007”. Y recuerda que "meses atrás, en un incendio en el casco histórico, bomberos y personal sanitario tuvieron que caminar y cargar a peso todo el material porque se mobiliario urbano les cortaba el paso".

El concejal volverá a preguntar en la siguiente comisión el motivo por el cual no se actualiza la totalidad de esta guía.