La mayoría del consejo del Puerto decide defender en el Supremo la continuidad de Ence en Lourizán

La pasta de papel de Ence en Lourizán supone para el Puerto de Marín una media de 400.000 toneladas al año, el 19% de todos sus tráficos, y mueve unos cien barcos y 12.000 camiones anuales. Además, empresas muy asentadas en los muelles marinenses, como el Grupo Nogar, basan parte de su negocio en estos tráficos.

Estos son algunos de los argumentos que se pusieron ayer sobre la mesa en el consejo de administración extraordinario –y telemático– de la Autoridad Portuaria que acordó, por mayoría, implicarse en el proceso judicial ante el Tribunal Supremo para defender la continuidad de la planta pastera en Pontevedra.

En concreto, el Puerto se personará en los recursos (entre ellos de la propia compañía) presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en julio anuló la prórroga de la concesión de Costas porque no está acreditado que esta actividad tenga que desarrollarse en suelo marítimo-terrestre.

La decisión del consejo se adoptó a instancia de los representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, Eduardo Barros, y del representante de las organizaciones empresariales, Víctor Nogueira. Ambos apelaron a las “consecuencias económicas y sociales catastróficas que supondría el cese definitivo de la actividad de la empresa por la pérdida de empleo y de una de las principales fuentes de ingreso de la población rural de Galicia”.

Aunque se sitúa a la patronal como impulsora del acuerdo, el piloto portuario, José Benito Suárez Costa, se alinea con los empresarios. Su postura es especialmente significativa ya que preside una institución cuya titularidad corresponde al Estado, si bien su nombramiento corresponde a la Xunta. Aunque el Puerto no aclaró ayer el sentido del voto de cada uno de los 17 miembros del consejo, todo apunta a que se sumaron al personamiento los miembros que representan a instituciones o partidos favorables a la permanencia. Es el caso de los cuatro vocales de la Xunta, entre ellas Luis López, Paloma Rueda y Encarnación Rivas, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y los representantes empresariales. Más dudoso es la postura de los cuatro representantes del Estado.

El que no pudo votar, ya que en la tarde de ayer regresaba de un congreso de urbanismo en Pamplona, es el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores. Sin duda hubiera votado en contra, si bien ayer mismo ya apuntaba que “la decisión estaba tomada de antemano". Su socio de gobierno, el concejal del PSOE Tino Fernández, también mostraba sus dudas de que “realmente el Puerto pueda personarse ahora en un proceso que comenzó mucho antes”.

Aún así, la Autoridad Portuaria pone sus esperanzas en que el Supremo anule la sentencia de la Audiencia Nacional, lo que abriría la puerta a la continuidad de la pastera hasta 2073. Ya en julio, tras conocerse esa sentencia, Suárez Costa manifestaba su “máxima preocupación” como presidente ante las consecuencias que tendría para el Puerto de Marín el posible cierre de Ence.

La Autoridad Portuaria insiste en que el tráfico de pasta de papel de Ence supone más de 100 barcos al año y 120 movimientos de camión por cada barco. Además el puerto cuenta con una infraestructura única en España destinada a esta actividad: la Terminal Cubierta o AWT que tiene en concesión la empresa Grupo Nogar,. Para el Puerto de Marín “es, sin ningún género de dudas, una mercancía estratégica y si un eventual cierre conlleva que se pierda ese tráfico, muchas otras cosas van a estar en juego directa e indirectamente”, indicó el presidente.

Ence exporta la práctica totalidad de su producción de la fábrica de Lourizán por el Puerto de Marín. Con una media de 400.000 toneladas al año “estaríamos hablando de un 19% del tráfico portuario total y hasta un 60% del tráfico de mercancía general convencional (la no contenerizada)”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló ayer a “dejar la demagogia” sobre la situación de Ence puesto que está “en juego” el futuro de “miles de familias” que dependen de que la pastera continúe en Galicia. Tras el Consello de la Xunta, Feijóo volvió a decir que a su gobierno “no gusta” el emplazamiento que ocupa Ence en la ría de Pontevedra, pero entiende que “no puede cerrar” la única pastera que hay en Galicia. “No podemos decirles a las familias que se queden sin trabajar”, concluyó.

Mesa de diálogo

El comité de empresa de fábrica de Ence expresó su “sorpresa e indignación” por la ausencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y del presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, en la reunión de la mesa por el futuro de la factoría de Lourizán, que se celebra hoy en la Subdelegación del Gobierno. Según explica en un comunicado, el comité espera “que ninguna de las ausencias justifique o implique el no cumplimiento de los compromisos alcanzados en la reunión constitutiva de la mesa”. Recuerda que el primer compromiso alcanzado por todas las partes fue “que no se tomará ninguna medida de forma unilateral que signifique el cierre de la empresa y la desaparición de los puestos de trabajo”. También se comprometieron las partes a que “trabajarían activamente en la garantía y futuro” de todos estos empleos.

El comité también sale al paso de algunas declaraciones recientes para advertir que “no consentiremos que vengan con intención de no trabajar activamente en la búsqueda de la solución”. Avisan de que no van a consentir que “una vez más se pretenda utilizar nuestros puestos de trabajo como arma para satisfacer intereses electorales”. Este aviso parece dirigido a la Xunta, cuyo vicepresidente primero, Alfonso Rueda, ha comentado en los últimos días que el Gobierno gallego “no tiene la solución” para garantizar la continuidad de Ence en Galicia, una solución que, a su juicio, deberían aportar el Concello y el Gobierno central.

Los trabajadores también reclaman que las propuestas que se hagan “sean realistas y avaladas con una mínima garantía de aplicación”, ya que aseguran no entender que “se pretenda vender humo o enredar en cuentos que no llevan a ninguna parte”. “Nuestra situación es límite, o bien el recurso es aceptado por el Supremo y ganado para la continuidad de la fábrica en Lourizán o tenemos que buscar otras alternativas”, recalcan en su escrito. Por último, el comité pide que, “por responsabilidad y con seriedad”, se analicen toda las propuestas y que los responsables “colaboren activamente y no obstaculicen”, y de ser preciso, “utilicen a las universidades y consultoras externas para la búsqueda de esas alternativas”. En cualquier caso, insisten en la importancia de obtener el compromiso “de que no se cerrará Ence sin que se tenga buscada una solución que garantice continuidad de los puestos de trabajo”.

La ministra Teresa Ribera es sustituida en la cita de hoy por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mientras que Antonio Casal, director de Ence en Galicia, representa a la empresa. Fuentes oficiales de Ence explicaron ayer que el presidente trató de modificar su agenda de hoy, con una “reunión inamovible”, pero no fue posible. Los que sí confirmaron su presencia son el alcalde, Miguel Fernández Lores, el conselleiro de Economía y vicepresidente segundo de la Xunta Francisco Conde, el presidente del comité de fábrica José Antonio Lafuente y su secretario, Pablo Bacariza, junto a otros tres vocales, la titular del comité de oficinas, Ana Cedeira y José Antonio Taboada Gómez por el sector del transporte forestal.