Unas 20.000 personas del área todavía no recibieron ninguna dosis de la vacuna

Algo menos del 8% de la población mayor de 12 años del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, caso 22.000 personas, todavía no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID, bien sea porque así lo ha decidido, bien porque todavía no ha podido o no se le recomienda por motivos médicos.

Mañana sábado, de hecho, se celebrará una jornada de vacunación sin cita previa en el Recinto Ferial de Pontevedra a la que podrán acudir todas las personas que no cuentan con ninguna dosis.

Tal y como informa el Sergas, en el área sanitaria hay casi 253.000 personas que tienen al menos una de las dosis de la vacuna, lo que representa un 92,12% del total de la población mayor de 12 años.

Asimismo, más del 85% tienen ya la pauta completa, son alrededor de 235.000.

Hasta el momento, en total en el área se han administrado casi 460.000 dosis.

Caída a 301 casos activos

En las comarcas de Pontevedra y O Salnés los casos activos han bajado hasta los 301 y la presión hospitalaria también, con 9 ingresados, de los cuales cinco están en planta y otros cuatro en la UCI. En el municipio de Pontevedra los positivos son 85.

Todos los municipios del área entrarán en la madrugada del viernes al sábado en el nivel medio-bajo de restricciones establecido por la Xunta.