La brecha que parece abrirse entre el BNG y el PSOE en el gobierno local por el plan municipal de peatonalización y reorganización del tráfico en Monte Porreiro no hace mella en el sector nacionalista. Los socialistas apuntaron el pasado martes que no apoyarán el plan para crear una “gran Ferrería” en un tramo de la calle Alemania y otras colindantes “si no hay consenso vecinal”, que de momento no existe. El concejal de Obras, Demetrio Gómez, dejó claro que no cuenta aún con ese apoyo porque “el proyecto técnico todavía no se conoce”, pero deja claro que seguirá adelante con “todas las reuniones con los vecinos que sean necesarias”. Curiosamente, para hoy está previsto un encuentro con residentes en el barrio, favorables a la peatonalización.

Y del mismo modo, la avenida Reina Victoria seguirá cerrada al tráfico, tras un año en esa situación, y el edil anunció ayer que en cuestión de días se recibirá el proyecto para instalar un skatepark en esa calle, una actuación anunciada hace meses.

“Este tipo de obras siempre generan cierta polémica y sería temerario que (el PSOE) dijera que están a favor de un proyecto que todavía no se conoce”, dijo ayer Gómez, que añadió que “en este proyecto de las rúas Alemania e Italia estamos siguiendo los mismos pasos de cualquier otro, en cualquier punto de la ciudad. Presentamos la idea, antes de tener el proyecto, a la asociación de vecinos O Mirador y a la Anpa; es decir, a las entidades que tienen cierta representación. En este caso, es una obra que se quiere hacer, porque era muy demandada por la comunidad escolar: arreglar la seguridad peatonal entre las calles Alemania, Italia y Grecia. Además, también se realiza una reunión con los comerciantes que tiene su negocio en el entorno, y quedamos emplazados para cuando tengamos el proyecto definitivo, que llegará en los próximos días”. Insistió en que con ese proyecto definitivo “nos reuniremos con la mayor cantidad posible de vecinos para explicarlo y pondremos una exposición del proyecto en la calle y la web, abriendo un buzón de sugerencias”.

Además, asegura que “estamos dispuestos a hacer cambios. Por ejemplo, ya se nos hizo ver que teníamos un error en el proyecto. En la calle Italia había un elemento que no permitía pasar, de ninguna manera, por él. Comprendimos que había que cambiarlo, porque por allí pasan los desfiles de Carnaval y de los Reyes Magos. También vecinos de la calle Cambria nos trasladaron sus preocupaciones por el aumento de tráfico que se podría dar en esa zona, y lo estudiaremos. Aceptamos todas las sugerencias”.

Pero no se renuncia a la reforma porque “Monte Porreiro necesita que se hagan grandes inversiones. Por ejemplo, hay al menos tres edificios de la calle Cambria que no tienen red de abastecimiento de agua. Hay que reponer servicios de saneamiento, de aguas pluviales, de abastecimiento. En la zona de la calle Italia se producen constantemente roturas de tuberías. Todo eso lo hay que ir reparando. Por lo tanto, esperamos unos días al proyecto y, una vez que lo conozcamos, hagamos sugerencias para mejorarlo”.

“El PSOE solicitó reuniones, las hubo, y las habrá. Aceptamos todas las sugerencias y estudiamos todo lo que se nos propone. Hay un problema de tráfico y de seguridad para los niños y niñas que acuden al colegio. Los servicios están en malas condiciones y, en algunas zonas, son inexistentes. Las calles son antiguas y el espacio público no tiene un buen tratamiento. Todo el mundo dice que hay que hacer grandes inversiones y solucionar los problemas de tráfico en Monte Porreiro. Es imprescindible actuar en la zona, concluyó el concejal.