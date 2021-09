Concejales del grupo municipal socialista se reunieron ayer con vecinos de Monte Porreiro para tratar cuestiones como la peatonalización de la calle Alemania, un proyecto del Concello no exento de polémica al no contar con el respaldo de los ciudadanos. Así, el teniente de alcalde, Tino Fernández, se comprometió a hablar con sus socios de Gobierno del BNG para que escuchen a los vecinos y saquen adelante este proyecto con consenso.

Así se lo transmitió a los vecinos que asistieron a la reunión, a los que recalcó también que el PSOE de Pontevedra no está en contra del proyecto de peatonalización de la calle Alemania, aunque no comparte las formas en las que se pretende llevarlo a cabo. "No estamos en contra del proyecto en sí, pero no apoyamos ningún proyecto de esta envergadura que no cuente con consenso vecinal", reconoció Fernández, que considera que el concejal de Obras Urbanas e Mobilidade, Demetrio Gómez, tiene que hablar con los vecinos. El edil socialista cree que hay que evitar un conflicto social innecesario, porque la mayoría de los vecinos, así como representantes de diferentes asociaciones, como O Mirador, ya han manifestado su oposición a esta peatonalización.

Entre otras cuestiones, a los vecinos les preocupan los problemas de tráfico que se pueden generar en las calles adyacentes con la reordenación que se tendrá que realizar al peatonalizarse Alemania. Además, apuntan que el barrio de Monte Porreiro necesita otras actuaciones con mayor urgencia, especialmente en cuanto a humanización, y que ya dispone de parques y zonas verdes de grandes dimensiones.