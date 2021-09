Las catas arqueológicas realizadas en el sótano de la Casa Consistorial de Pontevedra han revelado vestigios de construcciones anteriores. Así lo han explicado los técnicos municipales encargados del estudio de la estructura del inmueble. “El proyecto de ejecución de la reforma de la Casa Consistorial está actualmente en una fase de información histórica, necesaria para comprender las repercusiones que los vestigios de otras construcciones anteriores pueden tener sobre las obras de mejora que se pretende realizar”. Los resultados que arrojan las primeras prospecciones parecen claros: “encontramos los muros de cimentación de la reforma efectuada en febrero de 1943, cuando se efectuó la construcción del sótano. Además, existe una zona de este semisótano que no fue desenterrada en los años 40, y todo parece indicar que fue porque allí se encuentran elementos de edificios anteriores”, indicaron los técnicos.

“Se trata de un edificio de dominio público, que fue realizado por el arquitecto Alejandro R. Sesmero, en el lugar en donde se encontraban las antiguas casas del Concello. La obra fue recibida el 24 de agosto de 1880. Sin embargo, en febrero de 1943 se redactó un proyecto de reforma que se ejecutó un año más tarde. Fue entonces cuando se construyó la actual escalera imperial del edificio, además del sótano”, refieren los técnicos municipales en un recorrido por las dependencias en compañía del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores y la concelleira de Réxime Interior, Anbel Gulías. “Con estas catas arqueológicas hemos encontrado huellas del primer edificio construído por Sesmero, como puertas tapiadas con ladrillo, además de un zona no excavada del sótano, donde es posible que se hallen elementos de las Casas Consistoriales anteriores”. Los técnicos sospechan que en el área enterrada del subsuelo “pueda haber restos de la Torre Bastida”, un torreón defensivo, el más grande de la muralla de Pontevedra. “Estamos recopilando datos, la documentación es escasa, pero es muy factible que este edificio esconde huellas de sus antecesores”.

De esta manera, el alcalde de Pontevedra anunció la realización de un nuevo estudio “más en profundidad” del sótano, que servirán para la ejecución de prospecciones topográficas que puedan arrojar más luz a los vestigios encontrados en la primera fase del estudio. Estos nuevos hallazgos no modifican el actual proyecto de reforma de la primera planta del Consistorio, que incluye trabajos de accesibilidad con los que se pretende dotar al edificio de un ascensor. “El estudio del sótano no se hará de momento, primero trabajaremos en el proyecto de reforma. Los hallazgos no afectan a la zona en la que se proyectan los trabajos de mejora, como son la entrada de la Rúa Alhóndiga, el principal edificio histórico de Sesmero, así como las tareas de accesibilidad”. Lores detalló que el edificio se renovará por fases, “comenzando por la planta baja”, y que este mes se prevé la entrega del proyecto de reforma del primer andar.

Por su parte, la concelleira de Réxime Interior, Anabel Gulias, detalló que la reforma “no sufrirá retrasos” y que espera que “la contratación se realice lo antes posible”. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 700.000 euros y la primera fase se ejecutará por valor de

300.000. “Esperamos que las obras puedan iniciarse antes del fin de este año”, explicó la edil, pero no se refirió a fechas concretas de finalización. “No daremos plazos exactos,pero intentaremos que el Concello de Pontevedra esté a disposición de la ciudadanía el próximo año”.