El área comienza la vacunación masiva de quienes ya superaron el coronavirus

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés comenzó ayer la inmunización masiva de los ciudadanos que superaron el coronavirus. En total fueron citadas 4.500 personas mayores de 12 años en el Recinto Ferial de Pontevedra. Un hecho importante, ya que, hasta el momento, las personas que pasaron la COVID-19 no entraban en los objetivos más prioritarios de las campañas de vacunación. La estrategia de inmunización consideró, en primer lugar, que estos colectivos disponían de defensas frente al virus, y podían, así, esperar alrededor de seis meses para recibir la vacuna. Pero los planes han cambiado. La buena marcha en la vacunación que siguen los grupos de edad presenta ahora el escenario propicio para que los pacientes recuperados del coronavirus también puedan empezar a ser citados, incluso un día después de recibir el alta.

En Pontevedra, la respuesta al llamamiento del Sergas no fue la esperada durante las horas de la mañana, debido, fundamentalmente, a los cortes de tráfico provocados por La Vuelta Ciclista a su paso por la ciudad del Lérez. “De los 2.700 citados para el turno de mañana, solo han acudido 600” apuntaron desde el dispositivo de vacunación. “Creemos que las personas no residentes en la ciudad han tenido problemas a la hora de coger el coche, al haber tantas calles cortadas”. Los que sí pudieron acercarse a pie, hasta el recinto de vacunación, componían perfiles heterogéneos, desde gente muy joven hasta adultos.

Los citados recibieron una dosis del suero anticovid; pues las personas que han pasado el virus solo necesitan un pinchazo para completar la inmunización. Esta es la única medida que no ha mudado, y su vigencia es avalada por la Sociedad Española de Inmunología al afirmar que en la población que ha superado la infección, la segunda dosis no aumenta los anticuerpos.

Alba Maria Aris, vecina de Poio, pasó el virus en el mes de julio y, en un primer momento, le indicaron que su turno de vacunación no llegaría hasta el mes de enero. “Me dijeron que debía esperar, que así lo establecía el protocolo”. Ahora, se alegra de que se haya adelantado el proceso y de poder estar por fin inmunizada. “Es un alivio, porque mi marido también está vacunado y de la familia solo falta nuestra hija”. De todo su núcleo de convivencia, Alba María fue la que menos síntomas experimentó, pero no baja la guardia en cuanto a las precauciones, y teme una posible nueva ola de cara al inicio del curso escolar. Por otro lado, la joven pontevedresa Carla Fernández explicó ser “de las personas que han tenido que esperar los seis meses que se exigían para poder vacunarse”. Ella se contagió en el mes de Marzo y, desde entonces, ha aguardado a recibir su citación.

Carme Malvárez y Julia Oliver son amigas y compañeras de trabajo, en concreto enfermeras. “Nos contagiamos a finales de julio o principios de agosto, y un mes después estamos vacunándonos”. Este cambio de plazos generó cierta incerteza a las jóvenes sanitarias. “No entendemos mucho el cambio tan rápido de los protocolos, pero tenemos claro que la inmunización es necesaria”. Carme confiesa que los momentos más duros de la enfermedad, aunque en su caso se trataron de síntomas leves, tuvieron que ver con el aislamiento. “Me costó pasarlo sola y encerrada”. Todo lo contrario que a Carlos Camba, vecino de Arcade. “Tengo la suerte de vivir en una casa, y supongo que con terreno para salir al aire libre el encierro se pasa mejor que en un piso”, confesó. Sin embargo, la cuarentena obligó a este autónomo a cerrar su negocio a la espera de recibir el alta médica, por lo que se esfuerza en ser optimista y espera que “no vuelva a haber más olas”.

La campaña de vacunación continúa hoy con 2.310 convocados en el Recinto Ferial de Pontevedra, para recibir la primera dosis del suero. El recinto de FEXDEGA, en Vilagarcía, no tiene actividad programada.

Los casos activos bajan hasta los 429

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha vuelto a registrar una importante reducción de casos activos por coronavirus. Según la información facilitada por el Sergas, son 429 los positivos en ambas comarcas. Esto no quiere decir que no haya habido nuevos contagios, ya que, de hecho, en 24 horas se han detectado 16 nuevos, pero como el número de altas ha sido mayor, 65, la cifra global continúa a la baja. También hay que celebrar una reducción en los hospitalizados, por lo que la presión, en este sentido, también es un dato positivo a la hora de analizar la evolución de la pandemia. Son, siempre según el Sergas, 12 personas ingresadas, de las cuales 9 están en planta y las otras tres en la unidad de críticos, la UCI. Desde que se declaró la pandemia, en marzo de 2020, se han contagiado en el área 21.222 personas con COVID, de las cuales se curaron 20.593. Por el contrario, otras 201 no superaron la enfermedad debido, básicamente, a “patologías previas”. Eran, mayormente, personas de avanzada edad.