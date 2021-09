En las entrañas de San Francisco: seis monjes y tres votos

La Orden Franciscana de Pontevedra está de celebración: esta misma semana ha crecido en número, uno más. Desde el pasado miércoles son seis los monjes que la conforman en la Boa Vila. Sigue siendo una cifra muy baja, pero teniendo en cuenta que hace justo una década solo había cuatro religiosos en San Francisco en la ciudad, la llegada ahora de Umberto González Carballal, de 53 años, solo puede entenderse como algo positivo.

No es el único cambio que ha experimentado el convento en los últimos tiempos, ya que desde 2019, poco antes de la pandemia del COVID, llegaba también el nuevo superior, José Antonio Castiñeira Chouza. Aires de renovación que siempre son bienvenidos, hasta por los más veteranos. Los votos, eso sí, siguen siendo los mismos por los siglos de los siglos: pobreza, obediencia y castidad.

La comunidad religiosa abrió ayer las puertas a FARO de uno de los edificios más emblemáticos y bellos del casco histórico, el que durante el siglo XX llegó a albergar hasta 60 frailes, lo que da una idea de la importancia que tuvo como casa de formación, de las más destacadas de Galicia.

La actual comunidad tiene entre 53 y 87 años. El más joven es el nuevo monje, mientras que el mayor es Gonzalo Diéguez Méndez, quien también fue superior en Pontevedra y que a día de hoy es sobradamente conocido en la ciudad por ser la cara más visible del comedor social que diariamente atiende a decenas de personas sin recursos.

Además del actual prior, completan el listado el vicario José Pérez Rodríguez y los padres Ignacio Fresco Magán y Abilio Alfageme Vega.

Los monjes de Pontevedra son una quinta parte de la Orden Franciscana en Galicia, que suma en total 55 y que también cuenta con comunidades en Vigo, Ponteareas, Santiago de Compostela, A Coruña, Herbón (Padrón), Louro (Muros), Ourense, Lugo y O Cebreiro. A ellas hay que añadir la llamada “enfermería provincial”, en Noia, donde se encuentran aquellos religiosos mayores y aquejados de problemas de salud. “Es la joya de la provincia porque el cuidado de nuestros mayores y enfermos es muy importante”, subraya el superior de Pontevedra.

Y en este sentido hay que destacar también que la provincia franciscana no se limita a la establecida geográficamente a nivel político, sino que abarca Galicia, Asturias, Zamora, Salamanca y tiene la custodia de Venezuela.

Precisamente, el coruñés José Antonio Castiñeira Chousa fue el ministro provincial en Santiago entre 2010 y 2019, justo antes de llegar a Pontevedra.

Ahora el principal objetivo es “reforzar la comunidad”. “Porque la crisis vocacional es la mayor que sufre la vida religiosa”, reconoce preocupado.

La provincia franciscana cuenta con un equipo pastoral vocacional formado por religiosos de diferentes comunidades que hacen un seguimiento de los jóvenes que presentan esa vocación.

Rutina diaria

El día a día de un monje comienza con el rezo comunitario de Laudes, temprano de mañana. A partir de ahí se suceden las misas y las confesiones. Entre semana son tres homilías diarias, mientras que en domingo se celebran cuatro.

El servicio del comedor social, la atención a determinados grupos y el estudio personal con formación permanente preceden a la oración comunitaria de Vísperas, al atardecer.

La figura del superior no tiene nada que ver con el significado que tradicionalmente se puede entender de una autoridad. En el caso de la Orden Franciscana, el prior fomenta la reunión en fraternidad para cuestiones internas.

Cariño de los pontevedreses

Una parte muy importante de la sociedad pontevedresa profesa admiración y cariño por la labor de los franciscanos, centrada, tal y como asegura su superior, “en la cercanía al mundo de la marginación, la pobreza y las personas más necesitadas”.

Prueba de ello es su comedor social, en funcionamiento desde finales de la década de los 80.

“La sorpresa más grata que me llevé al llegar a Pontevedra es que los franciscanos aquí son muy respetados y queridos; es emocionante ese aprecio”, confiesa emocionado José Antonio Castiñeira.

Asimismo, destaca que “acude mucha gente a nuestra iglesia”. “También en este sentido me llevé una sorpresa porque el perfil no es único, no solo son personas mayores, sino hay mucha gente de edad media y matrimonio jóvenes”, celebra.

Y no es de extrañar que ese aprecio que los pontevedreses tienen por los franciscanos tenga relación también con el tipo de vida que llevan.

“Nuestra vida es muy sencilla. Nos movemos con elementos y estructuras de una familia sencilla. Nuestras habitaciones y espacios comunes queremos que se ajusten a una vida familiar”, indica Castiñeira.

Marcado por otro monje

La vocación del actual superior surgió cuando era un adolescente. El destino quiso que su vida quedase marcada a los 17 años por un religioso franciscano que vivía, precisamente, en Pontevedra: José María Vázquez, el último en fallecer en esta comunidad con más de 90 años.

“Conocerlo marcó mi vida posterior. Él y mi padre son mis referentes”, asegura sincero.

A José Antonio Castiñeira no le podría haber tocado una comunidad más cercana a sus propias vivencias. Aunque él poco pueda hacer por el futuro del convento de San Francisco, éste queda por el momento asegurado con los seis monjes actuales.