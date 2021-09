La ocupación turística en agosto en la provincia de Pontevedra ha alcanzado unas cifras "espectaculares", según señaló la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que explicó cómo el destino Rías Baixas pulverizó los datos del año 2020 e, incluso, la mayoría de las comarcas mejoraron los resultados del año 2019, previo a la crisis sanitaria del COVID. Con una media del 83% de ocupación, 21 puntos más que en 2020, la misma media que en 2019 y solo un punto por debajo de 2018, la provincia revalidó su liderato como puntal turístico de Galicia y se situó como una zona "top" de todo el estado.

Silva destacó especialmente los "impresionantes" datos del turismo rural, con una ocupación media en la provincia del 90,7%, seis puntos más que en agosto de 2019 y once más que en 2020, así como de las viviendas turísticas, con prácticamente un cien por cien de ocupación tanto en la costa como en el interior, nueve puntos por encima del 2020. Destinos como Sanxenxo, Pontevedra o Poio, entre otros, no pudieron atender toda la demanda.

Para la presidenta provincial, los "espectaculares" datos turísticos “converten a Pontevedra Provincia no territorio con máis visitantes de toda Galicia e unha das zonas top de todo o Estado no mes de agosto”. Carmela Silva hizo especial hincapié en la importancia del turista nacional (supuso un 95%) y a la importancia de la promoción de Pontevedra “como destino seguro, sostible e multiexperiencial”, consecuencia de la labor de las promociones llevadas a cabo por la institución, “que teñen millóns de impactos e están a ser un elemento relevante para facer chegar as nosas propostas”. Teniendo en cuenta que según el perfil del turista que pasó por las oficinas de la Diputación en agosto, el 41% escogió las Rías Baixas por el ocio y el 34%, por la cultura, la presidenta incidió en que los datos muestran también que “a xente busca un turismo multiexperiencial e temos que ter moita oferta para responder a esta demanda”. “Hai que escapar do monocultivo turístico –dijo-, porque temos que facer promoción do que demandan as persoas viaxeiras no século XXI, e demandan cultura, patrimonio, ocio ou turismo deportivo”.