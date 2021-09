El reto de visibilizar las enfermedades intestinales

Con el objetivo de continuar visibilizando y concienciando a la sociedad sobre patologías “invisibles” como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y la realidad de las personas ostomizadas, el vicepresidente de la Asociación Socio Sanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais (Asseii), Víctor Loira, viajará en estos días hasta Asturias para protagonizar una nueva proeza deportiva y mostrar que la enfermedad y el deporte no están enfrentados. Enfermo de Chron, portador de una bolsa de ostomía y con sedales perianales, Loira afrontará por segundo año el Ultra Triatlón Tierra Astur, una durísima prueba de larga distancia que tendrá lugar en el Principado durante los días 9, 10 y 11 de septiembre.

El reto, que cuenta con el respaldo de las concellerías de Deportes, Actividade Física e Saúde y de Benestar Social de Pontevedra, fue presentado ayer por el propio Víctor Loira, el teniente de alcalde, Tino Fernández, y la presidenta de Asseii, Ángela Paz, que subrayó la importancia de este tipo de campañas de visibilización “que neste tempo permitiron, entre outras cousas, prestar atención psicolóxica a oito familias este ano, inaugurar cinco baños con aseos para persoas ostomizadas en toda España, repartir pañais entre aqueles que o precisan, que a nosa avogada loitara polos dereitos das persoas con distintas discapacidades e a distribución de 6.000 mascarillas entre os socios”. En su opinión, estos retos muestran que “se ben o deporte non cura as nosas patoloxías crónicas, si axuda a mellorar o noso estado físico e anímico”.

Además, de esta manera, el colectivo presidido por Paz también se convierte en embajador “dunha cidade da que estamos moi orgullosos e orgullosas, xa que aposta pola integración e a convivencia, o deporte, a saúde, a accesibilidade e a sensibilidade coas distintas patoloxías”. “Como para nós coidar da saúde é o primeiro, Víctor realizará esta proba baixo as medidas anti COVID recomendadas, implantadas pola organización do evento, contando co seu certificado”, indicó.

El Ultra Triatlón Tierra Astur es un triatlón de ultradistancia construido sobre el formato “ultraman” que, como explicó Víctor Loira, “é, se non a proba máis dura, unhas das máis esixentes que existen en Asturias”. “Consta de tres etapas ao longo de tres días –apuntó el deportista–, nos que os participantes deben percorrer un total de 504 km, dos que 10 serán nadando, 410 en bicicleta e 84 correndo, e todo nun máximo de 36 horas (12 horas para cada etapa)”.

Loira admitió que su primer intento de superar el reto el año pasado “case me custa un divorcio”, ya que “o último día, a 4 km, tiven que plantar, e a miña muller non podía crer que eu plantase a 4 km”. “Nadei moi ben. Fixemos a natación de 10 km en augas abertas en catro horas e pouco e tamén me foi ben coa bicicleta, pero ao segundo día despegóuseme a placa, a peza que vai pegada no abdome coa bolsa de ostomía e cambiar todo iso supón case unha hora. Tiven que cambiala nunha pista que ademais non era o mellor lugar para iso e, a partir dese momento, púxenme un pouco nervioso, caín, pinchei a roda e quedamos a uns 30 ou 40 km de acabar ese día, que eran 280 km. O terceiro día viña a dobre maratón e aí decidín parar a 4 km”., explicó.

Víctor Loira está convencido de ir “nas mellores condicións” para superar el reto este año, “coa cabeza, que é o máis importante, no seu sitio”, polo que aspira a converterse “no primeiro ostomizado e enfermo de Crohn que remata unha proba como esta, na que só somos 25 participantes”.