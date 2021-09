Pedalear más allá de los límites físicos

La búsqueda de un estilo de vida más saludable, la mayor conciencia social en el cuidado del medio ambiente, el interés por evitar los incómodos atascos, o los madrugones forzados por la necesidad de disponer de tiempo suficiente para buscar sitio donde aparcar antes de entrar al trabajo, estos son algunos de los factores que han impulsado el auge sin precedentes de la venta de bicicletas eléctricas. Pero hay todavía más. Y es que la pandemia ha supuesto un nuevo impulso a un sector que ya estaba en crecimiento exponencial antes del coronavirus, pues las mayores precauciones a la hora de coger un transporte público, con la intención de contener los contagios, han hecho que cada vez más personas opten por invertir en una bici con asistencia. Un transporte para ir más allá, superando todas las barreras de las limitaciones físicas.

Al margen de las modas, el gran bum de las bicicletas eléctricas es ya una tendencia consolidada. “Es un incremento que se viene produciendo desde hace años y en todas las ciudades, Pontevedra no es la excepción, más aún con el modelo de movilidad sostenible que se viene promoviendo”, comenta Nacho Cons, propietario de Moto Bike, en el Camiño Vello de Castela, 4. Del mismo modo, Javier Laredo, encargado de Bici O Con en la Avenida A Barca 1, considera que “cada vez hay más personas que se interesan por la bicicleta eléctrica como medio de transporte, derivando en una buena evolución del mercado”. Un auge en las ventas que, además, tiene su reflejo en todos los tipos de “ebikes” que existen. “Vendemos tanto bicis eléctricas para uso urbano, como de carácter deportivo. Tenemos de montaña, de paseo, y, poco a poco, se vienen incorporando las bicis de carretera”, indica Laredo.

En un principio se pensaba que aquel que usaba una bicicleta eléctrica era para evitar cansarse a la hora de pedalear o ir de un punto a otro. “Hubo un tiempo en el que había muchos prejuicios en cuanto al uso de las bicis eléctricas, yo lo llamaría hasta vergüenza”, relata Nacho Cons. Sin embargo, la sociedad actual ha experimentado un cambio de mentalidad evidente, “hoy en día ese recelo ya no existe, porque la gente se va dando cuenta de las ventajas que suponen para la movilidad las bicis con asistencia”. Y es que Cons resalta por encima de todo el término asistencia, “el motor es una ayuda, hay mucha gente que se piensa que la bici anda sola, y esto no es así”. También Javier Laredo apunta a que las bicicletas eléctricas están pensadas y desarrolladas para que el ciclista haga ejercicio, haga deporte, “llevar una batería que pueda ayudar con las pendientes no significa que no tengas que hacer un esfuerzo para mover la bicicleta, haces el mismo ejercicio aeróbico que con una bici normal, o incluso más, porque la gente que emplea las eléctricas acostumbra a recorrer mayores distancias”.

A la pregunta de si las “ebikes” constituyen una de las formas de movilidad del futuro, Nacho Cons no titubea. “Son la movilidad del futuro y, para mucha gente, ya lo son del presente”. El profesional explica que tiene muchos clientes del entorno de Pontevedra que usan bicis eléctricas para ir al trabajo. “Personas que viven en Marcón, Campañó, Xeve... vienen pedaleando con el motor apagado, pero al salir de su trabajo regresan a casa con la ayuda de la asistencia que ofrecen estos vehículos”. Las bicis eléctricas se presentan, así, como firmes alternativas más económicas a los automóviles, conquistando cada vez más los espacios urbanos. “Las bicicletas eléctricas son la solución para una movilidad rápida y eficaz en las ciudades. Permiten que la gente pueda ir de un sitio a otro sin el inconveniente de llegar completamente sudado el destino”, reconoce Laredo. Y es que los ciclos asistidos ayudan en las subidas y almacenan energía cuando se usa el pedaleo tradicional, energía que será necesaria cuando vuelva a ser solicitada por el usuario.

El único inconveniente que presenta en estos momentos el mercado de las “ebikes” es el de la crisis de suministros que lleva arrastrando el sector desde el pasado confinamiento del año 2020. “Es una crisis que afecta a todas las tiendas”, refiere Cons. “Tenemos un goteo de material. Si quieres una bicicleta en concreto a veces son necesarios hasta meses de espera”, lamenta Laredo.

De igual forma, estas tiendas que también disponen de servicio de taller y reparación acusan la falta de componentes necesarios para realizar los arreglos. “Creemos que esta situación aún se va a prolongar por un largo tiempo. Hay clientes que esperan por la pieza, otros que no. Es un problema, y cada negocio resiste como puede”, explica Cons.

En cuanto a las horquillas de precios que rondan las bicicletas con asistencia, el mayor o menor coste depende de su equipamiento. “Hay un abanico muy grande de gamas. Tenemos bicicletas desde 1.500 euros hasta otras de 15.000. El precio está directamente relacionado con las características del modelo, por ejemplo por la posición del motor o la capacidad de autonomía de la batería”, detalla Nacho Cons. Igual que los precios, los perfiles de usuarios tampoco son homogéneos. “Hay ciclistas expertos de optar por la asistencia para recorrer mayores distancias, personas jóvenes que no tienen el tiempo necesario para entrenar, pero quieren hacer rutas largas con sus amigos y la bici eléctrica le ayuda a conseguirlo; también ciclistas veteranos más mayores que quieren seguir haciendo lo mismo que cuando eran jóvenes”, comenta Javier Laredo. Así, las limitaciones físicas ya no son una excusa para recorrer kilómetros y kilómetros en bicicleta. Desde personas inexpertas, sin el entrenamiento necesario para encarar grandes rutas, hasta mayores que ven mermada su resistencia física, las bicis eléctricas valen para todos.