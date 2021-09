La realidad árabe, a través del cine

Tres películas de ficción y dos documentales integran el programa de la sexta edición del ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta, que se celebrará en el Teatro Principal de Pontevedra entre los días 7 y 11 de septiembre, y a partir de las 21 horas.

Amal en Ruta Pontevedra es un resumen de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en el Teatro Principal de Santiago de Compostela el pasado mes de octubre. El ciclo comenzará con “Adam” (martes 7), la historia de superación de una mujer en la que se aprecia cómo la comunidad sirve de escudo protector; y “For Sama” (miércoles 8), el diario de una joven siria que da a luz entre el horror de la guerra.

Las proyecciones continuarán con “It must be heaven” (jueves 9), una cinta dirigida por Elia Suleiman, que se aproxima mediante el humor al conflicto palestino. El documental “Gaza” proseguirá el ciclo (viernes 10), retratando la vida cotidiana en el Frente de Gaza; y “Tel Aviv on Fire” (sábado 11), una metaficción sobre el conflicto árabe israelí, completan esta programación.

Todos los filmes se exhibirán en versión original y estarán subtitulados en castellano. La concejala de Cultura en Pontevedra, Carmen Fouces, destacó que la selección de títulos de este año es de una “calidad magnífica” y que invitan a la “reflexión” sobre las diferentes realidades árabes “comprendiendo lo que está pasando en el mundo”. Así, “Amal en Ruta será una de las citas que abra la programación cultural de otoño en la ciudad.

Por su parte, Ghaleb Jaber Martínez, presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, explicó que el ciclo busca acercar la sociedad árabe a Galicia, rompiendo los estereotipos y ofreciendo una visión amplia y multidimensional de esta cultura tan heterogénea.

Aprovechando la presentación del ciclo, su director hizo un llamamiento a las sociedades occidentales para “apoyar, acoger y ayudar a las personas que escapan del horror para tener una vida digna”, rechazando los discursos xenófobos contra refugiados e inmigrantes.

Recordó, también, que, durante la dictadura franquista, muchos españoles desembarcaron en Argelia y Marruecos “y nadie nos cerraba las puertas”, por lo que ha pedido “empaparse” de las culturas de otros países “para ser personas más civilizadas”.

La dura realidad vivida en el último año y medio a causa de la pandemia mundial obligó al ciudadano a cuestionarse sus prioridades y expectativas. “Durante este período, la cultura se ha convertido en un sinónimo de libertad, de sueños y de esperanza, pero también de reivindicación de un medio de trabajo digno y honesto. Son tiempos de remar con fuerza para llevar este barco a buen puerto, son tiempos de la cultura con fuerza”, concluyó Jaber Martínez.

En esta edición, el público podrá ver el ciclo de forma gratuita, pero con aforo limitado hasta completar la sala del Teatro Principal. No habrá butacas previas asignadas, si no que el personal de la sala asignará asiento según el orden de llegada.