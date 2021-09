Paralizada la reforma de la estación el día de apertura del nuevo acceso de autobuses

La falta de materiales de construcción, una crisis de carácter internacional, ha obligado a paralizar las obras de reforma de la estación de autobuses de Pontevedra justo el día en el que entró en funcionamiento el nuevo acceso que conecta la terminal con la avenida de Josefina Arruti.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, junto con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, asistió ayer a la inauguración de este nuevo vial, en un acto en el que también estuvieron acompañados por el delegado territorial de la Xunta, Luis López; el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro; y los concejales César Mosquera y Demetrio Gómez.

Tras recorrer el nuevo ramal de entradas y salidas de autobuses y supervisar la finalización de las obras, Ethel Vázquez destacó este nuevo acceso a la estación de autobuses de la ciudad es la “pieza clave de la intermodal de Pontevedra” y avanzó que el próximo mes de octubre estará concluido el nuevo espacio público, “de gran valor ambiental”, alrededor del río Gafos. No obstante, la reforma interior del edificio parece que todavía se demorarán dos meses más a partir del momento en el que las actuaciones se puedan retomar.

La conselleira incidió en que la puesta en servicio del acceso desde la avenida de Josefina Arruti libera el tránsito de autobuses de la calle estación y mejora el itinerario peatonal de conexión con la estación de tren. Asimismo, Vázquez concretó que el cierre del actual ramal de entrada a la estación y la apertura del nuevo acceso se aprovechó para liberar los marcos del encauzamiento del río Gafos y destaparlo, ganando un nuevo espacio público de gran valor ambiental para la ciudad de Pontevedra.

En este sentido, la titular del departamento autonómico explicó que en las próximas semanas los trabajos se centrarán en este ámbito, además de concluir otras cuestiones pendientes como el cierre longitudinal o la pavimentación de las dársenas.

En su intervención, el alcalde de Pontevedra restó importancia a esta demora y apuntó que “o importante” es que las administraciones lleguen a acuerdos para hacer proyectos, como ocurrió en este caso, un convenio de colaboración entre Xunta y Concello que el regidor pontevedrés tildó de “exemplar, porque isto era unha necesidade”.

Lores alabó la “sensibilidade” de la Xunta de Galicia para atender las demandas de la ciudad y se mostró satisfecho “tanto como o tratamento da praza e a conexión coa cidade, o levantamento do río e este vial que evita tráficos innecesarios no centro”.

Respecto a las posibles demoras en la finalización del proyecto, el alcalde de Pontevedra apuntó que “somos conscientes de que a situación da pandemia está retrasando todo tipo de obras, pero o importante é que se fagan estes acordos”.

Un esfuerzo “titánico” para sanear la ría

Tras la inauguración del vial, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade hizo referencia a que la Xunta de Galicia está realizando en la actualidad “un esforzo titánico” con respecto a otro de los grandes retos del Ejecutivo autonómico en Pontevedra: el saneamiento de la ría.

Ethel Vázquez afirmó que se están “investindo moitos recursos e esforzos” e indicó que a día de hoy la mejora de la depuradora de Praceres se encuentra en fase de pruebas y el emisario submarino contratado. En este sentido, la conselleira de Infraestruturas confirmó que “as grandes tubaxes que levará o emisario se están preparando no taller, co cal o emisario submarino xa está en execución e agardamos que proximamente se poidan trasladar e poidamos empezar a ver a execución in situ, sobre o terreo”.

Ethel Vázquez aseguró que el proyecto se está ultimando “correctamente” y, desde el punto de vista medioambiental, indicó que “confiamos en que se comezará a notar, sobre todo nos sectores polos que estamos traballando, como o do marisqueo, o da pesca e o turismo, posto que a posta en marcha da depuradora suporá un punto de inflexión”.