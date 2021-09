Tan solo una semana después de su inauguración, los campos de petanca creados por las concellerías de Desenvolvemento Sostible y Deportes en el nuevo parque del barrio del Burgo acogerán este fin de semana su primera competición. Un total de nueve equipos competirán este sábado en los terrenos situados entre la calle Fernández y la avenida de Compostela (en la parte trasera del pabellón Municipal) en la tercera edición de la Copa Concello de Pontevedra de Petanca.

Tal y como señaló el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández, "o torneo desenvolverase ao longo de toda a xornada, disputándose a partir das 10.00 horas os encontros polos postos do quinto ao noveno e, xa pola tarde, a partir das 16.30 horas, as finais polos postos do primeiro ao cuarto". "Supón unha enorme satisfación -subraya Fernández- que, apenas uns días despois da súa apertura oficial ao público, este parque, no que o Concello investiu 43.000 euros, se convirta naquilo para o que foi deseñado: espazo de encontro, práctica deportiva e vida social para a veciñanza pontevedresa. A paixón pola petanca segue a crecer no noso municipio e a Concellería de Deportes está a respostar construíndo novas infraestruturas que permitan a súa práctica nas mellores condicións (están previstos otros siete campos para este mandato)".

Los equipos que tomarán parte en esta III Copa Concello de Pontevedra son O Pote (Mourente), O Mirador (Monte Porreiro), O Carballo (Mourente), San Andrés de Xeve, Centro Social (Pontevedra), Salcedo Norte, San Martiño (Salcedo), Verducido y Petanca Marín. El propio Tino Fernández presidirá el sábado, a partir de las 19.30 horas, el acto de entrega de trofeos del torneo, que tendrá lugar cuando termine la fase final y en el que se otorgarán galardones para los cuatro primeros clasificados.