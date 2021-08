Ya es posible solicitar la nueva tarjeta monedero que permitirá a los vecinos de Pontevedra beneficiarse de diferentes descuentos en las nuevas líneas de autobús urbano que empezarán a operar en la ciudad a partir del próximo 1 de octubre. Toda aquella persona que quiera renovar su tarjeta o hacerse con la nueva Tarxeta de Transporte Público de Galicia deberá acercarse durante este mes a alguna de las tres oficinas de Abanca habilitadas para ello. En concreto, deberán solicitarla en las sucursales de Augusto González Besada, de Eduardo Pondal o de Juan Bautista Andrade.

Las renovadas líneas de transporte urbano iniciarán su funcionamiento regular a partir del próximo 1 de octubre y lo harán en horario de 7.15 horas a 23 horas. Durante todo el mes de septiembre, todos los usuarios de este servicio deberán acudir a la entidad bancaria para obtener la tarjeta monedero para poder beneficiarse posteriormente de los descuentos que se aplicarán en función del número de viajes realizadas, una reducción de tarifas que se hará efectiva desde el primer viaje.

En este sentido, el Concello de Pontevedra habilitó una nueva web con toda la información necesaria para comprobar y conocer el funcionamiento de este nuevo servicio de transporte urbano dividido en dos líneas distintas, de manera que los ciudadanos podrán consultar los diferentes precios de los billetes, el recorrido de los autobuses y las paradas de cada ruta.

Según informaron esta mañana fuentes municipales, a partir de octubre, de lunes a viernes el primer autobús comenzará a circular a las 7.15 horas desde Monte Porreiro, para después recorrer la ciudad de forma circular hasta cerca de las 23 horas, pues el último saldrá de la Estación de Autobuses a las 22.30 horas. En cuanto al fin de semana, la frecuencia de las dos líneas tendrá unos horarios más reducidos y diferentes, pero el Concello asegura que habrá transporte urbano todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.

Cofinanciadas con la Xunta de Galicia, supondrán una inversión de unos 300.000 euros en la ciudad de Pontevedra, una cifra que el gobierno local calificó como "unha optimización dos recursos do Goberno galego e do Concello extraordinaria". El hecho de que su puesta en funcionamiento no pueda ser inmediata radica en que el Concello no quiere que los usuarios pierdan los descuentos acumulados en su tarjeta actual, de ahí que concedan de plazo todo el mes de septiembre para renovarla.

El nuevo trazado, que sustituirá a las cuatro líneas de transporte público urbano existentes en la actualidad, permitirá aumentar los servicios aglutinando todos los puntos de atención peatonal, pero también incrementando la frecuencia de autobuses en el barrio de Monte Porreiro, puesto que habrá salidas cada 15 minutos. Asimismo, los pontevedreses dispondrán al fin de una conexión directa con el Hospital Montecelo.

Con la implantación de este nuevo sistema de transporte público, los pontevedreses podrán hacer uso del autobús urbano por tan solo 0,85 céntimos con la tarjeta monedero, una tarifa fija subvencionada íntegramente por el Concello de Pontevedra y que cubre hasta 20 viajes, mientras que el coste del billete único será de 1,50 euros, independientemente del número de transbordos.

Otra de las nuevas tarifas establecidas será para aquellas personas que realicen entre 20 y 40 viajes al mes, cuyo precio del billete será de 0,51 euros. Asimismo, para los jóvenes menores de 21 los viajes serán gratuitos.