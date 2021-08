El caviar verde con sello pontevedrés

En asentamientos neolíticos han aparecido restos de semillas de guisantes que nuestros antepasados consumían hace 7.000 años. Es uno de los cultivos más antiguos, originario de “Europa y Asia Suroccidental, probablemente del Noreste de la India y Pakistán”, señala el Ministerio de Agricultura, que cifra en unas 12.500 hectáreas la producción de esta leguminosa en España.

Las provincias con mayores áreas de cultivo son Huesca, Zaragoza, Albacete y Valladolid, mientras que en Pontevedra este cultivo apenas tiene relevancia. No obstante, la Boa Vila ha contribuido a desarrollar los guisantes más ambicionados por los chefs.

Se trata del guisante lágrima, apodado el caviar verde, y que alcanza precios superiores a los 300 euros el kilo.

Es el favorito de los chefs y Antonio María de Ron, especialista en Biología de Agrosistemas de la Misión Biológica de Galicia (MBG) explica que este cultivo tan especial “es una variedad de guisante (Pisum sativum L.) de tipo hortícola. Se denomina así por la forma del grano inmaduro, que tiene una forma de lágrima, y cuando madura más, adopta la forma esférica típica del guisante de mesa. Además, sus características sensoriales son muy apreciadas por los restauradores y consumidores”.

El científico, que actualmente es el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia, explica que en 2010 recibió en la Misión Biológica “la visita de dos personas, a las que no conocía antes, Santiago Pemán, de la empresa Finca Los Cuervos de Teo, en A Coruña y Javier Olleros, del Restaurante Culler de Pau, en O Grove. Santiago me explicó que en el País Vasco se utilizaba en alta restauración una variedad de guisante muy apreciada por los restauradores”.

A dicha variedad “se la denominaba guisante lágrima por su forma, y tenía unas características sensoriales excepcionales, pues era algo parecido al caviar”. Al consumirlo se percibía algo así como una “chispa de sabor”, recuerda el investigador.

Éste relata que “les dije que no conocía esta variedad, pero que teníamos una colección de variedades de guisante y que, por mejora genética, se podría obtener lo que ellos buscaban partiendo de las variedades de la colección”.

De ahí, añade, surgió el proyecto de Contrato de Cesión de Material a la Finca Los Cuervos (cuyos responsables han declinado hacer declaraciones), y se inició un proceso de desarrollo que partió de las variedades de guisante conservadas en Pontevedra.

En concreto, De Ron indica que el grupo de investigación de Biología de Agrosistemas que encabeza partió “de las variedades de guisante de la colección de la MBG. Dado que se buscaba un grano de tamaño pequeño, lo primero que se hizo fue seleccionar aquellas variedades de las cuales teníamos datos del tamaño del grano, y escoger las de tamaño menor”.

"Se hicieron numerosas pruebas de laboratorio, hasta que finalmente se obtuvo una nueva variedad mejorada que está en proceso de registro como variedad comercial en la Oficina Española de Variedades Vegetales”, señala el delegado del CSIC en Galicia

Se trató en todos los casos “siempre de variedades de Galicia, para asegurar una adaptación a las condiciones ambientales de diferentes zonas gallegas. Después, en la Finca de los Cuervos, y en la Misión Biológica, se hicieron ensayos de campo con tres variedades, para ver su adaptación y su producción”.

Los resultados fueron positivos, y el “guisante lágrima de la MBG” se presentó en el restaurante Culler de Pau.

Además de ello, añade el representante del CSIC, “en la MBG continuó la investigación, desvinculada de la Finca de los Cuervos (después, El Cuervo del Ulla). Ya que era prioritaria la calidad del producto, se hicieron numerosas pruebas de laboratorio, hasta que finalmente se obtuvo una nueva variedad mejorada que actualmente está en proceso de registro como variedad comercial en la Oficina Española de Variedades Vegetales”.

De Ron recuerda que “una variedad vegetal no se puede comercializar si no está registrada en la OEVV, y hasta dónde yo sé, no hay ninguna variedad registrada de guisante de este tipo. Por esta razón los “guisantes lágrima” que actualmente están en el mercado, y en algunos restaurantes, no son el resultado de un proceso de mejora genética. Generalmente, los productores usan variedades comerciales de guisante de mesa ya registradas hace mucho tiempo (como Prince Albert o Maravilla) y cosechan el grano muy temprano, para que tenga la forma deseada de lágrima”.

¿Cómo es que este guisante se convirtió en el favorito de los chefs? El científico lo tiene claro: “Por sus características organolépticas o sensoriales. Puede consumirse prácticamente crudo, o con una leve cocción, y la sensación en boca es muy agradable, ya que es como una pequeña explosión de sabor, de ahí que se denomine caviar vegetal”.

Sin embargo, insiste en que “es un hecho que lo se está utilizando actualmente por los chefs es generalmente un guisante convencional cosechado muy temprano, que visualmente tiene el aspecto de guisante lágrima, pero que no es el resultado de un proceso de mejora genética que potencie sus cualidades agronómicas y sensoriales, como es el caso del guisante lágrima de la MBG”.