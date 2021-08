La Boa Vila, agradecida a Cobián

Sus restos fueron incinerados en la más estricta intimidad familiar y la basílica de Santa María será escenario esta tarde del funeral, que dará comienzo a las 18.00 horas.

El vicepresidente primero de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, fue uno de los populares que visitó el tanatorio para trasladar el pésame a la familia y que destacó la trayectoria de Cobián. Éste encabezó el Concello de Pontevedra entre 1991 y 1995 tras acceder a la Alcaldía al frente de la lista de Alianza Popular.

En sus redes sociales, Alfonso Rueda lamento el fallecimiento del que calificó como “un servidor público sin egoísmo y buena persona”. También el presidente local del PP, Rafael Domínguez, expresó su pésame por el fallecimiento de Francisco Cobián (Pancho Cobián para sus amigos), que precisamente reapareció en 2019 en la vida pública para apoyar su candidatura a la Alcaldía.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, la socialista Maica Larriba, y el alcalde de la Boa Vila, el nacionalista Miguel Fernández Lores, fueron otros políticos que acudieron a San Amaro. Con ellos, pontevedreses que coincidieron en la vida pública con Cobián, como el exparlamentario Roberto Taboada o el exconcejal pontevedrés Manuel Vidal Outeda. También numerosos compañeros de partido, como la concejala y diputada provincial Pepa Pardo.

“El Concello y la ciudad de Pontevedra”, señala el comunicado oficial del Ayuntamiento, “están hoy de luto al perder a uno de sus alcaldes de la Democracia”

Al transmitir sus condolencias a la familia, amigos y allegados, el Concello destaca que “la historia de la ciudad está marcada con el nombre del alcalde Cobián, al que Pontevedra le estará siempre agradecida”.

Javier Cobián, añade el Concello, “fue una persona afable y próxima que gestionó esta ciudad con cariño y con el interés de mejorarla”. Se trata, afirma, de “una aspiración que debe acompañar a todas las personas que se dedican a la política municipal”.

“El Concello y la ciudad de Pontevedra”, concluye el comunicado oficial, “están hoy de luto al perder a uno de sus alcaldes de la Democracia”.

Por su parte, la Diputación lo despidió en sus redes sociales y trasladó su pésame a la viuda y las tres hijas señalándolo como un “gran defensor de la universidad pública”.

Coincidió en destacar la relevancia de la pérdida el expresidente español Mariano Rajoy. A su salida del tanatorio pontevedrés, a donde llegó acompañado del presidente de la Autoridad Portuaria Marín-Pontevedra, José Benito Suárez Costa, no ocultó su pesar porque “para mí Pancho Cobián era sobre todo mi amigo”.

“Todo lo demás”, añadió, “son circunstancias de la vida, como su labor política como alcalde”. Mariano Rajoy recordó que “coincidimos, porque yo entonces estaba en el Partido Popular de Pontevedra”, antes de expresar su convencimiento de que el fallecido “fue un magnífico alcalde”.

Lamentó en ese sentido despedir al regidor “pero, sobre todo, a una excelente persona. Un señor”.

"Para mi Pancho Cobián era sobre todo mi amigo", manifestó Maríano Rajoy, que incidió en que "fue un magnífico alcalde, pero sobre todo una excelente persona. Un señor"

Nacido en A Estrada en 1944, Francisco Javier Cobián Salgado era casi un recién nacido cuando su familia se trasladó a Pontevedra. Tras cursar hasta el entonces preuniversitario, opositó y obtuvo la plaza de técnico auxiliar de Hacienda, un trabajo que compatibilizaría con la gestoría familiar.

Los inicios políticos de Pancho Cobián se remontan a finales de los años ochenta, si bien reconoció públicamente que ya años antes soñaba con “ser alcalde de mi pueblo”. Tras suceder al frente del Concello de Pontevedra a José Rivas Fontán, su primera y gran apuesta fue el campus universitario, que le acarrearía incluso un enfrentamiento con el entonces presidente de la Xunta por la titulación de Montes.

La compra del antiguo cuartel de San Fernando, hoy sede la Facultade de Belas Artes, fue uno de sus principales empeños, y durante su Alcaldía se concretaron temas como la construcción del Pazo da Cultura y el Recinto Ferial de la Boa Vila

La compra del antiguo cuartel de San Fernando, hoy sede la Facultade de Belas Artes, fue uno de sus principales empeños, y durante su Alcaldía se concretaron temas como la construcción del Pazo da Cultura y el Recinto Ferial de la Boa Vila.

Tras abandonar la arena pública en 1995 el ya exalcalde reconocía que la política le había dejado un sabor agridulce, especialmente por lo que calificaba eufemísticamente como “fuego amigo”. En una entrevista concedida a FARO en 2013 detallaba que “mi paso por la política fue una experiencia, no diría mala pero buena tampoco, no me gustó, el partido me ofreció presentarme a alcalde o acudir al Parlamento gallego y dije que no. Para mi la política no es una experiencia buena, tiene un problema muy grave y es que con las cosas más pequeñas se hace política, entonces a veces es la irracionalidad, la oposición a cosas tan racionales como puede ser hacer un campus universitario solo porque políticamente hay que oponerse al que gobierna; y luego los propios desde el partido no apoyan lo suficiente”.

Tras abandonar la arena pública en 1995 el ya exalcalde reconocía que la política le había dejado un sabor agridulce, especialmente por lo que calificaba eufemísticamente como “fuego amigo”

La edad, añadía, “enseña a valorar las cosas, las pequeñas cosas que a veces no valoramos por el estrés, por la falta de tiempo. Yo he tenido una vida totalmente activa por mi profesión, por la política etc. y aunque estoy jubilado reciente sigo en activo como asesor, pero ya dispones de más tiempo y eso es algo que se valora mucho con la edad. También enseña la edad a relativizar, normalmente cuando por ejemplo estaba en política problemas como la crisis económica, Gibraltar, el caso Bárcenas y todo eso pues me afectaría mucho más, pero le diría que cuando pasa el tiempo y pasan cosas, yo por ejemplo hace unos días que acabo de tener una nieta, la escala de valores cambia”.