Dos rutas de autobús urbano unirán 34 paradas de la ciudad y su periferia desde el 1 de octubre

El nuevo trazado, que sustituirá a las cuatro líneas de transporte público urbano existentes en la actualidad, permitirá aumentar los servicios aglutinando todos los puntos de atención peatonal, pero también incrementando la frecuencia de autobuses en el barrio de Monte Porreiro, puesto que habrá salidas cada 15 minutos. Asimismo, los pontevedreses dispondrán al fin de una conexión directa con el Hospital Montecelo.

Así lo hizo público ayer el concejal de Mobilidade, Demetrio Gómez, quien explicó que la puesta en marcha de dicho servicio “non pode ser inmediata” para evitar una pérdida económica a los usuarios habituales. En este sentido, el edil nacionalista comentó que durante el mes de septiembre, las personas que utilizan el transporte urbano y que cuentan con tarjeta monedero, deberán realizar un cambio para poder beneficiarse de las ventajas de las renovadas rutas de autobús urbano.

Gómez explicó que, a lo largo de todo este mes, los ciudadanos deberán adquirir en una de las cuatro oficinas de Abanca en la ciudad (situadas en Augusto González Besada, Eduardo Pondal, Juan Bautista Andrade o Xosé Malvar) la Tarxeta do Transporte Público de Galicia, ya que solo estas serán válidas en las nuevas líneas del transporte urbano, mientras que las actuales pasarán a quedar anuladas en el momento en el que las nuevas rutas estén operativas.

“Co obxectivo de optimizar recursos e que os usuarios non perdan os descontos actuais, as novas liñas se porán en funcionamento a principios do mes de outubro e facemos un chamamento a toda a veciñanza para que merquen os novos modelos, xa que non hai outra maneira de beneficiarse da redución de prezos que coa Tarxeta do Transporte Público de Galicia”, indicó el responsable municipal de Mobilidade.

Con el nuevo trazado de ambas líneas de autobús “a demanda”, Demetrio Gómez considera que todas las urbanizaciones periféricas de la ciudad quedarán cubiertas a partir de ahora, pero en su intervención reconoció que en el ámbito rural “aínda precisamos máis investimentos”, concluyó.

Desde ayer, el Concello de Pontevedra ya puso a disposición de todos los ciudadanos toda la información relativa a las renovadas rutas del autobús urbano en su web. Las personas interesadas en conocer todos los detalles pueden visitar la página pontevedra.gal/mobilidade.

Con la implantación de este nuevo sistema de transporte público, los pontevedreses podrán hacer uso del autobús urbano por tan solo 0,85 céntimos con la tarjeta monedero, una tarifa fija subvencionada íntegramente por el Concello de Pontevedra y que cubre hasta 20 viajes, mientras que el coste del billete único será de 1,50 euros, independientemente del número de transbordos.

Si bien aquellas personas que nos dispongan de la tarjeta podrán adquirir bonos de 50 o 100 viajes, que supondrán una ligera reducción del precio por billete, el responsable de Mobilidade aseguró que “non compensa tanto como ter a tarxeta, pois a partir da viaxe 41 ao mes, o emprego do autobús urbano terá un prezo de 18 céntimos, por exemplo”, destacó Demetrio Gómez.

Otra de las nuevas tarifas establecidas será para aquellas personas que realicen entre 20 y 40 viajes al mes, cuyo precio del billete será de 0,51 euros. Asimismo, para los jóvenes menores de 21 los viajes serán gratuitos.

Las nuevas rutas de autobús, cofinanciadas entre la Xunta y el Concello, supondrán una inversión de unos 300.000 euros en la ciudad, una cifra que Demetrio Gómez tildó de “unha optimización dos recursos do Goberno galego e do Concello extraordinaria, xa que mentres que en outras cidades a implantación destes servizos supera o millón de euros, aquí decidimos colaborar coa Xunta e non duplicar servizos”.