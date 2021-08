La XXXIX Feira da Cebola y La Vuelta, centrarán la celebración de Santa Rosalía el próximo sábado 4 de septiembre en el puerto deportivo de Sanxenxo. La concejala de Cultura, Paz Lago, y el de edil de Deportes, Daniel Arosa, explicaron ayer el “desafío” de logística y de seguridad sanitaria que supone concentrar los dos eventos en la misma jornada, pero también la oportunidad de recibir en el municipio 23 equipos ciclistas con su personal de apoyo y a 1.130 periodistas de 341 medios de 34 nacionalidades diferentes.

Lago explicó que “hai meses que Sanxenxo aceptou o reto de acoller no mesmo día, horario e lugar 2 eventos que van a atraer moito público e que involucra a gran parte do goberno”. Este año y como ya se venía haciendo antes de la pandemia, la Feira da Cebola empezará antes del propio día de Santa Rosalía con conciertos el 1 y 2 de septiembre. “Queremos que a Feira da Cebola medre e a exposición e venta dos productos da nosa horta se sumen novas actividades. Este ano actuarán o grupo internacional “Los Wavy Gravies” y “La Reina del Vudú” que ofrecerán unha pequena actuación ao final da presentación”, señaló.

La Feira se mantendrá en el punto habitual del puerto de pescadores donde se ubicarán 51 puestos de venta de cebollas y hortalizas, de 9.30 a 15.00 horas. “As medidas de seguridade serán as mesmas do ano pasado. Haberá unha saída e unha entrada diferente e haberá persoal para controlar o aforo”, explicó Lago. Esta edición al igual que la anterior no habrá premios da Feira da Cebola ni concurso.

El broche a la jornada festiva lo pondrá la tirada de fuegos de artificio desde la playa de Silgar a partir de las doce de la noche y la actuación de la orquesta Paris de Noia en la Praza do Mar.

Por su parte, Arosa señaló que “estamos encantados de poder acoller a saída da penúltima etapa de La Vuelta que finaliza en Mos e que vai a entretener aos aficionados, porque o percorrido é un constante sube e baixa, un rompe pernas, onde se vai a poñer a proba a resistencia dos ciclistas despois de 3 semanas de competición”.

En cuanto al espacio ocupado por La Vuelta en el puerto, en la zona del espigón se situarán 170 vehículos, entre camiones, motos autobuses y coches de los 23 equipos. En la Praza do Mar y la Praza de Os Barcos se ubicarán las pérgolas de calentamiento, la zona de sponsors y VIP, y el merchandising. El helicóptero utilizará el campo de fútbol de Baltar para aterrizar y despegar.

Arosa subrayó que la organización y medios desplazados se alojarán en 380 habitaciones dobles en hoteles de 3 y 4 estrellas del municipio.