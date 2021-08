“Los perros están muy estresados, no les permitimos ser perros”

“Nuestra ciudad aspira a tener los perros y los dueños más educados, respetuosos y civilizados del mundo”, señaló el concejal de Benestar Animal, Marcos Rey, al presentar los Cursos para a Boa Cidadanía Canina, que impartirán los técnicos de la empresa Diverti Cans. Diego Álvarez explica que en las clases se trabajará la comunicación con la mascota, en analizar sus necesidades, y “también aprenderán lo que deberían de saber todos los perros, para empezar la llamada, no tirar de la correa y detalles como sentarse; pero lo fundamental es que acudan, si los perros atendiesen bien la llamada podrían ir todos sueltos por la calle, pero al final acaban pagando justos con pecadores”.

–¿Cometemos muchos errores en el manejo de los perros, por ejemplo no dedicarles el tiempo necesario?

–Muchos errores, pero hay que pensar que al final un perro tampoco necesita una cantidad de atención muy grande. Un perro duerme una media de 13 o 16 horas al día, y lo que tiene que pasar es que el resto del tiempo sí ha de tener cubiertas todas sus necesidades. En ese sentido creo que el principal error que cometemos con los perros es pensar que nuestra comunicación es la misma, es decir, que porque le diga a un perro “no” va a dejar de hacer algo. Y pensar que las necesidades de un perro son las mismas que las nuestras, de hecho hay la Pirámide de Maslow (una teoría psicológica que jerarquiza las necesidades humanas) y si comparamos la humana y la canina no tienen absolutamente nada que ver. Así que es fundamental ver eso: ¿qué es lo que tengo que cubrir?

–¿Qué necesita un perro?

–Desde luego una buena alimentación, paseos y que sean de calidad. Un perro que va con la nariz en el suelo, olfateando, no te va a dar ningún tipo de problema. Y para ellos esa nariz en el suelo es nuestra cervecita, nuestro cine, todas esas cosas que nos han quitado en este tiempo y percibimos perfectamente los niveles de estrés que estamos viviendo. Pues pensemos en los niveles de estrés en los que vive mi perro, que cuando va a oler el pis de otro perro le tiro de la correa y no le dejo, va a oler el césped y no le dejo, va a saludar a otro perro y no le dejo… Todo eso va acumulando estrés en el perro, como ir tirando de la correa. También es importante la relación con personas o con otros perros, que no les tengan miedo, o si no salir a la calle para ellos es desquiciante.

–¿Son importantes los juegos?

–El juego es fundamental, pero hay mucha cultura, errónea desde mi punto de vista, de pensar que voy a cansar al perro jugando a la pelota. Y sí, lo cansarás 5 minutos, pero, uno, por la tarde va a estar igual y, dos, ese estrés que ha generado con esa “caza”, aunque sea un estrés positivo en el perro, lo vas a pagar a medio y largo plazo. Igual sucede con los juegos de morder y demás, cuando realmente el juego interesante para un perro es olfatear, los juegos de olfateo.

–En los últimos años se ha popularizado en programas de televisión la teoría de la dominancia y conceptos como el “macho alfa” ¿qué opinión le merecen?

–La teoría de la dominancia es un absurdo. Y no es que me lo parezca a mi, es que la propia persona que desarrolló esa teoría, que fue el biólogo David Mech, tiene un vídeo en YouTube en el que se desdice y explica que se equivocó, que su teoría está mal y que se dejen de hacer cosas como cierta gente (sonríe) que no voy a dar ni nombres y que sale en la televisión, eso de tumbar al perro, de darle toques en los cuartos traseros. Eso no funciona, y en caso de que funcione lo que estamos consiguiendo es que el perro lo haga por miedo. Y eso, como mínimo, no es ético.

–¿Qué relación debemos establecer con nuestra mascota?

–Todos los que trabajamos en educación canina amable decimos lo mismo, hay que trabajar el vínculo. Igual que con mi pareja puedo tener un vínculo o con mi madre puedo tener un vínculo, la relación con mi mascota es vínculo, por eso es importante que haya una comunicación y que vea qué es lo que le gusta o lo que no.

–¿Podemos corregir los comportamientos caninos o solo mientras el perro es joven?

–Un perro jovencito va a tener mucho más avance porque son esponjas, pero yo trabajo con perros de 7 o de 9 años y con muy buenos resultados.

–Decía en la presentación del curso que nuestros perros están muy estresados

–Mucho, los perros están muy estresados porque no les permitimos ser perros. No digo que se tenga que hacer, pero un perro cuando persigue a un gato es muy feliz ¿por qué? Porque está siendo perro al cien por cien. No voy a permitir que mi perro persiga gatos, pero sí tendré que canalizar ese instinto de caza; y canalizarlo de un modo que no le genere al perro más estrés, como puede ser con lanzamientos de pelotas o con mordedores y subiendo constantemente al perro. Aunque hay una evolución conductual por el tema de la domesticación, basta con ver un ejemplo: pensar en el tiempo que pasa un lobo cazando y el que pasa siguiendo un rastro para encontrar una presa. La caza es muy cortita y, por el contrario, seguir un rastro le lleva en ocasiones horas. Pues con un perro pasa exactamente lo mismo.