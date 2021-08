El nivel del Lérez, en mejor estado que el pasado verano, garantiza el abastecimiento a la comarca

Según los datos de Augas de Galicia de esta misma semana, el embalse del Pontillón se encuentra al 94% de su capacidad total, lo que supone un “lleno” total en la práctica. En plena polémica en otros embalses gallegos, bajo la jurisdicción de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por su vaciado, el de Verducido se acerca a su máximo nivel, si bien esta presa no es de uso hidroeléctrico, como las implicadas en la controversia con empresas del sector.

Esta presa, únicamente de abastecimiento, se utiliza gran parte del año para el envío de agua a la ciudad, ya que supone un ahorro porque evita tener que utilizar las bombas eléctricas del río Lérez. Sin embargo, con la llegada del verano, se cierra ese suministro para disponer del embalse como reserva de agua ante eventuales sequías. Esta medida se aplicó el pasado mes de junio y desde entonces no se ha reabierto esa canalización.

Por tanto, es el Lérez el que soporta desde entonces en exclusiva el consumo de agua por parte de los residentes. Se trata de una época de elevada demanda ya que se multiplica la población de la ría. El sistema pontevedrés abastece no solo a la ciudad sino también a Marín, Poio y Sanxenxo.

Es este aumento del consumo el que provoca un descenso progresivo del caudal del río desde mediados de verano, cuando las precipitaciones suelen reducirse. Sin embargo, el nivel registrado ayer rondaba los cuatro metros cúbicos por segundo, por encima de los 3,5 de estas mismas fechas en 2020 y en mejor situación que en años anteriores ya que en 2019 apenas se llegaba a 1,5, en 2018 incluso estaba más bajo (0,4 metros cúbicos) y en 2017 rondaba los tres. Solo en este último año fue necesario adoptar medidas restrictivas de consumo por la sequía, si bien llegaron a mediados de octubre, después de semanas sin lluvias.

Por ello, la concejala del ciclo del agua, Carme da Silva, explicó ayer que “a día de hoy no hay ningún problema de suministro, estamos en una situación ordinaria”, si bien deja claro que los servicios técnicos vigilan cada jornada la evolución del río para comprobar su estado y adoptar en su caso las medidas necesarias. Por el momento el sistema funciona con normalidad y no ha sido necesario en ningún momento echar mano de las reservas del Pontillón. Aún así, la edil advierte que “todo depende ahora de las lluvias. Si no llegan en lo que queda de agosto ni en septiembre, sí habrías que adoptar medidas”.

Recuerda que el río Lérez es “muy sensible” a las oscilaciones de la lluvia, de modo que su nivel desciende con rapidez ante su ausencia, pero también se recupera con facilidad tras las primeras precipitaciones.

Hasta el momento, el régimen de lluvias de los últimos tres meses refleja que el de 2021 es el verano más húmedo de los últimos siete años, al contabilizarse 145 litros recogidos por metro cuadrado entre los meses de junio (67), julio (32) y agosto (46). Hay que remontarse a 2014 para encontrar una cifra más elevada, de 220 litros, ya que desde entonces nunca se pasó de los 140 litros en el acumulado de los tres meses citados.

Al margen de los valores del embalse de Pontevedra, el del Umia supera el 91,5% de ocupación, ligeramente por encima del volumen de reservas de la presa de Eiras, que abastece a Vigo y que se mantiene al 91% de su capacidad. En otras instalaciones de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, destaca el embalse de Vilagarcía de Arousa ya que es el que peores cifras presenta, y tan solo registra un nivel de ocupación del 32%.

En este sentido, la presa que abastece a una parte de la comarca de O Salnés está en peor situación incluso que el de Barrié de la Maza, en A Coruña, sí dedicado a la energía hidroeléctrica, y que era hace unos días el que presentaba peor estado. Ahora se sitúa en el 37%.