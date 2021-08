Detectan episodios contaminantes puntuales en diez playas tras 400 análisis de sus aguas

Las playas de Pragueira y Bascuas, en Sanxenxo, han sido las últimas que han tenido que permanecer cerradas al baño durante algunos días debido a una avería en la red de saneamiento que ocasionó episodios contaminantes en sus aguas. Estas anomalías, ya resueltas, se registraron esta misma semana, por lo que no entran en el último balance de controles de la calidad de las aguas realizado por los técnicos de la Consellería de Sanidade, que detalla los análisis realizados entre mediados de mayo y el pasado 18 de agosto.

Con más de medio centenar de playas de la comarca, tanto marítimas como de interior, implicadas en los muestreos periódicos, el balance de Sanidade ha detectado episodios contaminantes puntuales en diez de estos arenales, después de realizar unos 400 análisis. Supone menos del 3% de problemas con respecto al número total de controles, lo que pone de manifiesto la elevada calidad de las aguas de baño, la mayoría de ellas calificada de excelente.

Las diez anomalías se han detectado en otras tantas playas y no se han detectado arenales con problemas permanentes. No obstante, el caso de Pragueira de esta semana es el segundo del verano en ese punto, si bien aún no aparece reflejado en el balance sanitario. En todo caso, la mitad de los resultados incorrectos se ha detectado en playas de Sanxenxo: Nanín el 13 de julio, A Carabuxeira el 18 de julio, Caneliñas y Pragueira el 1 de agosto y Areas Esquerda el 9 de agosto.

El resto de casos está más repartido. Hubo uno el 20 de junio en la playa fluvial de Calvelo, en Cerdedo-Cotobade, y dos en Marín: en Mogor el 9 de mayo y en Loira el 25 de julio; y otros dos en Poio: en Campelo el 9 de mayo y en Padrón el 4 de agosto. En todos estos casos, se comunica la anomalía al concello correspondiente, que debe instalar carteles de advertencia a los bañistas, para que eviten meterse en el agua hasta que los análisis así lo recomienden. En todos los casos, la zona de baño se pudo reabrir en poco tiempo.