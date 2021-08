Medio siglo de comunidad

La mayoría son pontevedreses de origen, “pero algunos proceden de otros países y culturas, como Venezuela, Inglaterra, Colombia y Argentina”, subraya el delegado. En cuanto a sus actividades profesionales, confirma que, “hay mucha variedad: tareas del hogar, albañilería, pintura, enseñanza, limpieza, informática, dependientes de comercios...”.

La historia de esta comunidad arranca en Pontevedra “a principios de los años 70”, recuerda su delegado, cuando “un pequeño grupo ya se reunía en un hogar particular en la rúa Gonzalo Gallas”.

En 1973 estrenaron su primera sala de reuniones, en la rúa Santa Teresa de Jesús Jornet, 2 y desde 1992 celebran sus encuentros en un bajo de Ramón Cabanillas. A mayores “desde hace décadas”, resume Josué Tizón, han estado celebrando congresos en diferentes lugares de la ciudad “en los años 80, en el Pabellón de Deportes; posteriormente, en el Pazo da Cultura, y, desde 2009, un total de 12 congresos en el auditorio Príncipe Felipe”.

Aquel primer grupito que se reunía en Gonzalo Gallas ha ido creciendo hasta dar origen a dos congregaciones, la de Pontevedra, formada por 109 testigos de Jehová, y la de Marín, con 70 miembros.

Éstos explican que los integrantes d e la organización llaman a sus salas de reuniones “salón del Reino” porque “el mensaje que Jesús enseñó, y el que los Testigos de la actualidad transmiten, gira en torno a las buenas noticias de lo que hará el Reino de Dios, que miles de pontevedreses piden en la oración del padrenuestro”.

El suyo es “un local sencillo y funcional, pero digno, con una plataforma y un auditorio desde los que se imparte y recibe la enseñanza”, explican. Hasta el arranque de la pandemia, los miembros se reunían todos los viernes a las 20 horas y los domingos a mediodía.

Indican que “en nuestras reuniones se presentan conferencias todas las semanas y se abarcan temas de interés común (consejos para las familias y para los más jóvenes, cómo tener una vida plena y feliz...) Por ejemplo, en una reunión reciente se analizó el vídeo “No pases un mal trago”, con un mensaje claro: quien decida beber, que lo haga con moderación”.

En todos los salones del Reino “se sigue el mismo plan educativo, de manera que, vayamos a donde vayamos, podemos escuchar el mismo programa”.

Todos los asistentes son bienvenidos. “No hace falta ser testigo de Jehová para poder asistir”, señala el delegado en Pontevedra, que recuerda que la entrada es gratuita y “nunca se hacen colectas”.

Lo que sí mantienen muy activamente es su labor pública de enseñanza que, antes de la crisis sanitaria, realizaban de casa en casa, en las calles y usando pequeños dispositivos portátiles. Y es que desde su origen tanto la sede central en Estados Unidos como las delegaciones de los Testigos de Jehová han realizado una intensa actividad editorial evangelizadora, que incluye la publicación de numerosos textos al año, incluidas biblias, libros, folletos, tratados religiosos, vídeos y, especialmente, su revista de cabecera, con el nombre en castellano de La Atalaya y que esta organización publica desde 1879.

Por lo que respecta al día a día de los miembros, Josué Tizón señala que “tenemos que hacer frente a problemas e inquietudes comunes a todos los vecinos (cuidar a la familia, el trabajo, la salud...); pero, gracias a que nos esforzamos por poner en práctica los consejos prácticos de la Biblia en el día a día, nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, el principio de Mateo 6:34 nos ayuda a no añadir los problemas de mañana a los que ya tenemos hoy, y a no preocuparnos demasiado por las cosas que no podemos controlar. Y la esperanza bien fundada que tenemos de un futuro mejor, nos ayuda a hacer frente a los problemas e incertidumbres de la vida siendo optimistas”.

El delegado en la Boa Vila no oculta que a los Testigos también “nos preocupa la radicalización de nuestra sociedad y el aumento de la intolerancia. Hay que aprender a respetar las opiniones ajenas o la elección de vida de los demás, aunque no compartamos sus puntos de vista”.

La pandemia los ha marcado, “como a todo el mundo”, reconocen. Ha sido la primera vez en más de 100 años, explican, que se han visto obligados a interrumpir las reuniones y la predicación. “Desde los inicios hemos colaborado plenamente con las autoridades sanitarias y, por respeto a la vida, la de nuestros vecinos y la nuestra, desde marzo de 2020 hemos mantenido nuestros locales cerrados y ya no se nos ve por las calles en nuestra labor de enseñanza bíblica”.

Sin embargo, no renunciaron a sus actividades y desde hace 17 meses celebran sus reuniones semanales en directo por videoconferencia. “Todos, incluidos los mayores, han aprendido a usar las nuevas tecnologías para poder conectarse”, señala Josué Tizón.

¿Qué esperan para el futuro? En Pontevedra se sienten “a gusto y respetados”. Se esfuerzan, añaden “por ser buenos vecinos. Esperamos seguir manteniendo buenas relaciones con la comunidad”. En unos años se ven “como ahora, muy ocupados compartiendo con la gente las buenas noticias que contiene la Biblia, la esperanza real de un mañana mejor, tan necesaria en los tiempos que corren. Invitamos a todos a nuestras reuniones. ¡Queremos que nuestros vecinos nos conozcan de primera mano!”