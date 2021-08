La Policía Local de Sanxenxo renueva su flota con la incorporación de cinco nuevos vehículos patrulla con sistema híbrido. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Leiro, presentaron ayer los nuevos coches en el parque empresarial de Nantes donde está previsto que se ubique la futura sede de la Policía Local. “Estos novos cinco vehículos demostran o compromiso de Sanxenxo coa seguridade cidadá, pero tamén co medio ambiente”, explicó.

El alcalde destacó el esfuerzo del Concello para conseguir que Sanxenxo sea un municipio y un destino seguro. “En xullo e agosto convertímonos na terceira cidade de Galicia e iso exixe un gran esforzo en contratación de personal e medios para garantizar a seguridade. Ademais, hai outros 4 meses nos que superamos as 20.000 persoas. Como Sanxenxo hai outros concellos de España que multiplican a súa poboación durante o verán”, indicó. Ante esta situación, Martín planteó abrir un debate sobre la necesidad de que en Sanxenxo la seguridad se refuerce con Policía Nacional. “É menos necesaria a Policía Nacional nun concello de 17.500 habitantes que no verán supera os 100.000, que nun de 20.001 habitantes cunha poboación que non medra no verán?”, expuso. “A idea non é plantear unha comisaría en Sanxenxo para a tramitación de DNI, que está moi ben, pero xa temos Pontevedra e Vilagarcía, senón buscar fórmulas para contar co reforzo da Policía Nacional en determinados momentos do ano”, explicó.