Así será la transformación de la emblemática Discoteca Daniel

Desde el año 1970, la sala de fiestas “Daniel” se convirtió en una de las discotecas más emblemáticas de Pontevedra y el pasado mes de julio, cuando cerró sus puertas, era la única que quedaba en la ciudad. No había pasado ni un mes, cuando Rafael Rúa puso todo de su parte para localizar al dueño del bajo y negociar para poder abrir las puertas de una nueva sala de fiestas porque, tal y como afirma, “no quería que una ciudad de Pontevedra se quedara sin discoteca”.

Rúa es en la actualidad propietario del Café-Bar Lelé, en Marín, y del Lelé II, en la Boa Vila, por eso sabe mejor que nadie las dificultades que están atravesando los sectores de la hostelería y del ocio nocturno. Aún así, decidió embarcarse en la aventura de recuperar esta tradicional discoteca de Pontevedra porque confía “en que esto va a pasar y tengo toda mi ilusión y muchas ganas de trabajar en este proyecto. No voy a negar que tengo miedo, pero mis expectativas son buenas, si no, no me habría lanzado a por ello”, cuenta Rafael.

Adaptada a las exigencias de la actual situación de crisis sanitaria, Lelé da Noite abrirá próximamente sus puertas, “si no es este fin de semana, será el primero de septiembre segurísimo”, según indica su propietario, y lo hará contando con todas las medidas de seguridad anti-COVID: “Con el aforo limitado, con control de mascarillas, desinfección y zona para sentarse y mantener las distancias”, explica el hostelero.

Asimismo, la transformación de la mítica discoteca de la Boa Vila más que con la estética, tendrá mucho que ver con el tipo de sala de fiestas que busca crear Rafael Rúa. En este sentido, comenta que se establecerán tres sesiones bien diferenciadas, de manera que a las 17.00 horas abrirá sus puertas para personas de la tercera edad.

“Quiero que a Lelé de Noite pueda venir la gente mayor a bailar, nuestros abuelos, porque ellos también merecen tener un espacio en el que pasarlo bien y no descarto poner autobuses para que puedan venir desde los alrededores”, apunta Rúa.

Las otras dos sesiones estarán dirigidas ya al público habitual de la noche y se desarrollarán, en cuanto la pandemia lo permita, entre las 22.00 y las 3.00 horas, así como entre las 3.00 y 6.00 horas, un cambio que estará vinculado más bien al tipo de música que pinchará el DJ.

La recuperación de los antiguos guateques

Con el objetivo de poder llegar a todos los públicos, otra de las apuestas fuertes de Rafael Rúa en su negocio será la celebración de guateques todos los jueves, a partir de las 17.00 horas y hasta las 22.00 o 23.00 horas. Su intención es recuperar las tradicionales fiestas caseras de los años 60 y 70, dirigidas especialmente para la gente joven, en las que se merendaba y bailaba. Así, Rúa indica que “mi intención es poder ofrecer una sesión de baile para los menores de entre 13 y 17 años de edad, en la que por supuesto no se venderá alcohol, y en la que podrán disfrutar de una alternativa de ocio diferente en un horario prudente y en la que no se permitirá el acceso a personas mayores de edad”.