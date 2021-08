La Illa das Esculturas acogió ayer el primero de los talleres de Risoterapia impartidos por Mar García e organizados por la concellería de Deportes en el marco del programa “A Vida é movernos”. El taller duró una hora y media y no defraudó a los participantes. En él también participó el concelleiro, Tino Fernández, “Como era de agardar, metéronse bastante co tenente de alcalde, pero sempre con moito sentido do humor... Foi un desmadre, unha terapia moi necesaria para axudarnos a recuperar a mente despois de duros meses de pandemia”, aseguró Fernández tras la actividad, que tendrá continuidad hoy en el mismo lugar a partir de las 11.30 horas.