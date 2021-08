La Modernista, de Aurelio Ferreiro

La Modernista que forma parte de la gran orla comercial de esta ciudad, tenía al frente a Aurelio Ferreiro Cid, todavía bien recordado por los pontevedreses mayores. Sin embargo, él no fue su fundador y artífice, sino su hermano mayor, Aquilino, si bien aquel impulsó su mejor época. Aunque oriundos de Junquera de Ambía, en Ourense, los Ferreiro probaron fortuna con éxito en el comercio de Pontevedra antes de hacerlo en aquella capital. Un tercer hermano, Asdrúbal, hizo carrera política y nunca se bajó del coche oficial.

Aquí llegó muy joven Aquilino para trabajar como empleado y participó en la creación de la Sociedad de Dependientes de Comercio en 1918, ocupando el puesto de bibliotecario de su primera directiva, con Eulogio Estévez como presidente. Y pronto logró su anhelo de contar con un negocio propio, puesto que enseguida montó La Modernista primitiva en los Soportales de la Herrería, que empezó como pequeña mercería de botones, guantes y cintas.

Aquí se casó con Mª Primitiva Casal, hija de un acaudalado propietario de Viascón. Luego se trasladó a Ourense y abrió La Ideal, otra mercería hermana de La Modernista, y nunca dejaron de anunciarse juntas. Después de la Guerra Civil, Aquilino entró a trabajar en el Instituto Nacional de Previsión y cuando falleció en 1951 ejercía como cajero en San Sebastián.

La Modernista se hizo con una nutrida clientela desde mediados de los años veinte, ya gestionada por Aurelio Ferreiro Cid. Dotado de un admirable sentido comercial, empezó a ofrecer productos muy variados para cada temporada u ocasión, a través de una publicidad muy dinámica a lo largo de todo el año. Esa fue otra clave de su temprano éxito.

Tras los mil y un regalos de Reyes, llegaba la temporada del Carnaval (antifaces y caretas, gorros y abanicos, encajes y cintas, tisús y tarlatanas). Nunca pasaba por alto el 19 de marzo para festejar a las Pepitas y después también a los Pepes (bolsos, peinetas y pasadores para ellas, y corbatas, pañuelos y calcetines para ellos, y carteras para ambos). Enseguida se echaba encima la Semana Santa (mantillas, guantes, velos de tul, mallas de luto, y flores artificiales). Luego, la temporada de verano (desde bañadores y sombrillas, hasta grandes madejones para calcetar en la playa), las fiestas de la Peregrina (todos los complementos) …. Y así seguía con su surtido interminable, un año tras otro, amén de las rebajas ocasionales, que tampoco faltaban.

El 1 de enero de 1928, La Modernista abrió sus puertas en otro local cercano, hasta entonces El Capricho, un popular comercio de ropa blanca. Aquel traslado supuso de alguna forma un borrón y cuenta nueva, porque realizó una gran liquidación de todas sus existencias, para empezar con buen pie en un sitio más amplio y mejor ubicado, esquina de los Soportales con la plaza de Curros Enríquez. Allí se quedó hasta su cierre.

Dos años más tarde llegó el boom de La Modernista, tras empezar a nutrirse de los mejores proveedores nacionales y también internacionales. Aurelio Ferreiro visitó en 1930 las exposiciones internacionales de Barcelona y París, y luego continuó viaje a París para realizar más compras.

A su vuelta de aquel insólito periplo, La Modernista presumió de los modelos exclusivos de Nayraty, de París, y Perkins, de Viena, dos casas muy famosas por sus bolsos y carteras. El comercio organizó una gran exposición que causó revuelo entre las pontevedresas, con unos precios nada baratos, de 30 a 150 pesetas. Lo bueno y exclusivo había que pagarlo; pero también podían comprarse otros diseños más económicos, entre 1,90 y 25 pesetas.

Desde entonces ningún otro comercio hizo sombra a La Modernista en su especialidad de carteras, bolsos y también medias. Las medias Eva, por ejemplo, se vendían “con derecho a cambio si se sueltan los puntos”, además de un regalo adicional. Las medias indesmayables, ¡ay!, llegaron más tarde.

Incluso en circunstancias tan adversas como los meses siguientes al final de la Guerra Civil, Aurelio Ferreiro no dejó de realizar sus acostumbrados viajes a Madrid, Barcelona y Valencia, para conocer las novedades de los fabricantes y avanzar sus pedidos.

La Modernista ya había adquirido en aquel tiempo una dimensión enorme, que su propietario reseñaba con indisimulado orgullo en su papelería comercial: “Confecciones para señora, niños y bebés, ropa interior, corsés, peletería, mercería, paraguas, bolsos y carteras, adornos, artículos para labores y medias, novedades y objetos para regalos”.

Todo eso tenía y, además, gestionaba la distribución en exclusiva para toda España del jabón Santa Justa, fabricado en Pontevedra, así como de un producto inglés denominado Insalsegant, apropiado para la conservación de los guantes de piel; un artículo casi de lujo que había que cuidar bien.

Un comercial nato e intuitivo como Aurelio Ferreiro, que no podía estarse quieto un momento y que nunca desaprovechaba la oportunidad de embarcarse en algún negocio nuevo, se metió en distintos fregados no siempre con los resultados esperados. Su socio preferente en aquellas actividades no fue otro que Pascual Alcalde, propietario de La Oriental, una tienda de tejidos de la calle de la Oliva, otro inquieto armadanzas de tomo y lomo.

Mediante su asociación comercial, lograron el arriendo del legendario Ideal Cinema por parte de la Jefatura de Falange en 1940. Cuatro años después, incluso apadrinaron algún espectáculo taurino en el coso de San Roque.

Por otra parte, la notable proyección social de Aurelio Ferreiro le llevó a formar parte de varias directivas en algunas entidades recreativas. Para echar una mano ocupó, por ejemplo, la vicepresidencia primera del Casino Mercantil e Industrial en 1939, con Rogelio Casalderrey Esperón como presidente.

Solo el paso del tiempo y la llegada de la modernidad hicieron mella en La Modernista, que languideció poco a poco. Benigno de la Torre firmó en FARO una cariñosa necrológica sobre la rica trayectoria vital de Aurelio Ferreiro Cid a su fallecimiento en 1968, cuando contaba 70 años de edad.

Los juguetes de Reyes

Entre los regalos de Reyes para toda la familia que nunca dejaba de anunciar profusamente, La Modernista incluyó por primera vez la muñeca Kety (no confundir con Kitty) como juguete para las niñas en 1925. Tres después, con los grandes escaparates de su nuevo local ubicado frente a los Almacenes Olmedo, hacia donde se iban los ojos irremediablemente como atracción fatal, el comercio apostó fuerte por la juguetería, aunque solo durante la última semana de diciembre y la primera semana de enero de cada año. A partir de 1928, allí vendió “los juguetes más prácticos” cada temporada navideña, siempre bajo el slogan de las tres B: buenos, bonitos y baratos. Muñecas y bebés de trapo o pasta irrompible; pelotas y balones; cochecitos, autos y carritos, patines y patinetes, caballos, balancines y triciclos, y las anheladas casitas de muñecas; siempre con unos precios muy asequibles que partían de 0,95 céntimos, pero que llegaban a 100 pesetas para algún que otro capricho especial de las familias pudientes. “La Modernista” apostó siempre que pudo por los juguetes de madera articulados, “que no se rompen ni lastiman a los niños como sucede con los juguetes de lata”. El anuncio al respecto resultaba más que elocuente.

Las bragas prohibidas

Entre el sinfín de artículos y complementos para la mujer que ofertaba La Modernista, hubo uno en especial que Aurelio Ferreiro nunca llegó a publicitar como quiso; es decir con cierto atractivo comercial: las bragas. Esta prenda fue una palabra maldita, entre otras muchas inocentes, que no gustaba nada a los censores más implacables del franquismo en las décadas de 1940 y 1950. Hay una perla sobre un texto señalado en rojo donde el censor de turno indicaba que “en vez de decir que la mujer se puso las bragas, se dice que se vistió sin más”. Y añadía: “No hace falta ser tan minuciosos”. Empeñado en encontrar otra palabra alternativa o algún eslogan atractivo, Ferreiro llegó a solicitar ayuda por parte de la flor y la nata del ingenio y la intelectualidad local, cuando sus integrantes se reunían en la planta de arriba del bar Carabela a principios de 1952 en unos memorables coloquios nocturnos. El asunto de estado fue tratado con la seriedad que merecía, entre copa y copa, en una divertida tormenta de ideas. Pero nadie dio con el quid de la cuestión. Ferreiro tuvo que resignarse y nunca pudo publicitar explícitamente la calidad y la finura de la ropa interior femenina que vendía La Modernista. Palabra de Sabino Torres, transmisor de tan gloriosa anécdota.

El taller de paragüería

La Modernista incorporó para la temporada otoño-invierno de 1930 un servicio hasta entonces totalmente desconocido en esta ciudad: un taller de paragüería. Además de vender paraguas, que también lo hizo, el comercio de Ferreiro se especializó en arreglos, reparaciones y hasta reformas integrales; o sea todo lo que era posible hacer para darle una nueva vida a cualquier paraguas antes de considerarlo definitivamente inservible. El taller estaba dotado de todos los adelantos en maquinaria especial a cargo de personal especializado para afrontar cualquier encargo, por difícil que fuera. Por un lado, realizaban las sustituciones de las varillas de los paraguas, su parte más sensible ante los aguaceros y los vendavales que caracterizaban aquellos crudos inviernos de antaño en Pontevedra. Y por el otro lado, efectuaban también las reformas necesarias para subsanar roturas o defectos en las telas o empuñaduras. Sorprendentemente, La Modernista ofrecía un notable surtido de unas y otras, en distintos tipos y variados colores. El resultado final tras pasar por aquel modernísimo taller era un paraguas nuevo o casi nuevo, pero que costaba la mitad. Estaba claro que el arreglo valía la pena. Igualmente reparaban sombrillas y bastones con excelente resultado.