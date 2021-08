“La obesidad ya es una pandemia: el 60% de la población tiene exceso de peso”

– ¿Tanta influencia podemos tener en nuestro entorno a la hora de contagiar los hábitos saludables?

– Sí, en nuestro entorno laboral, amigos, familia... buscando esos hábitos de dieta saludable, de ejercicio físico, no fumar, moderar el consumo de alcohol... Hay un estudio que se hizo en Atención Primaria hace unos cuatro o cinco años en el que los propios profesionales que tenían hábitos cardiosaludables eran más proactivos a la hora de orientar a sus pacientes.

– ¿Cuánto ejercicio físico debemos realizar?

– Las asociaciones de científicos, entre ellas la potente Asociación Americana de Diabetes, especifican un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o 75 intenso. También se aconseja una dieta saludable, el famoso plato de Harvard: la mitad tiene que ser verde, a base de verduras, frutas, hortalizas... y la otra mitad se dividiría en dos cuartos, uno de pescados y carnes blancas y el otro de hidratos de carbono, es decir, el pan, los arroces, los cereales... Todo ello es lo más beneficioso para las arterias.

– En cuanto al alcohol, también hay estudios que lo recomiendan...

– Obviamente, no podemos recomendar el alcohol a alguien a quien no le guste, pero sí tiene ciertos beneficios en cantidades moderadas: una unidad de bebida para la mujer y dos para el hombre, en cuanto a bebidas no blancas, esto es, una o dos cervezas o uno o dos vasos de vino. Esto sería lo saludable siempre que te guste y no haya contraindicaciones.

– Y esta diferencia por sexos se debe a...

– A las enzimas. Las mujeres, biológicamente, tienen menos aldolasas, que son las enzimas que metabolizan el alcohol, que el varón. De ahí que a menos cantidad, más toxicidad.

"No podemos recomendar el alcohol a alguien a quien no le guste, pero sí tiene ciertos beneficios en cantidades moderadas: una unidad de bebida para la mujer y dos para el hombre"

– ¿Qué es lo que más incumplimos?

– Muchas cosas, sobre todo en el aspecto de la dieta y el ejercicio físico. De hecho, eso se ve en la otra epidemia, que es ya una pandemia: la obesidad. En nuestro entorno alcanza el 20 o el 25 por ciento en la población adulta. El sobrepeso alcanza a un 40 por ciento. Estaríamos hablando de un exceso de peso de media del 60 por ciento. Ese hecho, que ya no es un problema de estética de belleza, sino de salud, deviene en enfermedades importantes como la diabetes, porque aumenta la resistencia a la insulina y el azúcar se eleva. También facilita que el paciente acabe con una presión elevada, con hipertensión, y que los lípidos, el colesterol, se eleve y se deposite en las arterias y se produzcan eventos como el infarto de miocardio.

– ¿Qué destacaría del programa del congreso de este año?

– Es un programa muy denso y está muy bien seleccionado. De hecho, está considerado como el mejor congreso autonómico a nivel nacional en enfermedades cardiovasculares. Es muy difícil elegir, pero me quedaría con tres hitos. Uno de ellos es la conferencia magistral de Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago. Hablará de genética y riesgo cardiovascular. Bien es cierto que los eventos cardiovasculares los ganamos a pulso, pero hay un factor genético que va a condicionar mucho.

También es muy interesante la ponencia sobre el colesterol LDL, el malo, porque incluso aún teniendo a pacientes en control tienen eventos. Tenemos que tener presente el colesterol remanente, esas partículas sueltas, porque puede haber riesgo.

Y también destacaría la actualización en los nuevos fármacos en diabetes, que van más allá del control del azúcar porque producen por ellos mismos beneficios cardiovasculares.

"Los eventos cardiovasculares los ganamos a pulso, pero hay un factor genético que va a condicionar mucho"

– ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes?

– Está en torno al 14%.

– ¿Es mucho?

– Lo es, y va in crescendo, cada vez sube más. Es una pandemia a nivel mundial. En España se hizo un estudio en 2013 que reveló que la mitad de ese 14% no sabe que es diabético, no están diagnosticados. Lo cual es un peligro añadido, porque cuanto más te retrases en el diagnóstico y en el control, se van a ir produciendo daños a nivel renal, ocular, cardíaco, cerebral y a nivel de la arterias periféricas.

– ¿Este aumento en los pacientes diabéticos está relacionado con los azúcares añadidos de los alimentos que consumimos a diario?

– Sí, es muy difícil no consumirlos. En este sentido celebro el incremento de precios en los refrescos para hacerlos más restrictivos, porque ese tipo de bebidas aporta una cantidad de azúcares y calorías tremenda, elevan el ácido úrico...

– En el programa también se incluye un apartado para “preguntas al experto”.

– Es una miscelánea en la que se plantean las dudas. Siempre da un cierto pudor coger el micro y preguntar, pero esa es la idea de este congreso. Queremos que se pregunte abiertamente.

– ¿Lo podrá hacer también el público?

– No, los participantes. No habrá público porque por la pandemia las medidas son muy estrictas: salas separadas, separación, mascarilla, ventilación...

– ¿Cuántos participantes habrá?

– Por ahora unos 300 asistentes; estamos rechazando ya inscripciones porque no tenemos capacidad para admitir a más.